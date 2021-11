W zakresie małych przedsiębiorstw, którzy na potrzeby CARES Act obejmują podmioty zatrudniające nie więcej, niż 500 pracowników, ustawa przewiduje wsparcie finansowe w ramach dwóch podstawowych programów pomocowych: Kredytu na Pokrycie Szkody Gospodarczej Wywołanej przez Klęskę oraz Kredytu na Ochronę Miejsc Pracy.

W praktyce, z racji możliwości umorzenia części Kredytu na Ochronę Miejsc Pracy, szczególnie on wzbudza zainteresowanie, i na nim także zostanie skupiona uwaga w niniejszym opracowaniu. Dodatkowo, przybliżony zostanie podstawowy wymóg kwalifikujący wnioskodawców do środków pomocowych, który w świetle wymogów statuowanych przez CAREs Act jest szczególnie istotny z punktu widzenia polskich przedsiębiorców mających spółki zależne w Stanach Zjednoczonych.

Jak wskazano powyżej, podstawowym wymogiem postawionym podmiotom ubiegającym się o kredyt w ramach CAREs Act jest wykazanie, iż wnioskodawca jest małym przedsiębiorcą, czyli nie zatrudnia więcej, niż 500 pracowników. Co w zakresie sposobu obliczania liczby pracowników jest jednak najistotniejsze to fakt, iż zgodnie z zasadami ogólnymi wnioskodawca obliczając liczbę pracowników zobowiązany jest uwzględnić nie tylko pracowników zatrudnionych w pełnym oraz niepełnym wymiarze pracy (oraz na innych podstawach) przez amerykańską spółkę ubiegającą się o kredyt, lecz również pracowników zatrudnionych przez wszystkie podmioty z nią powiązane lub od niej zależne. W praktyce ustanowienie takiego wymogu miało zapobiegać dzieleniu przedsiębiorstw na wiele mniejszych podmiotów, spełniając w taki sposób wymóg małego przedsiębiorcy. Co jednak najistotniejsze i z perspektywy spółki zależnej od zagranicznego podmiotu niosące za sobą dalekosiężne konsekwencje to fakt, iż sumując liczbę pracowników należy uwzględnić nie tylko amerykańskie podmioty powiązane i zależne, lecz również przedsiębiorstwa zagraniczne (z perspektywy amerykańskiej). W praktyce oznacza to, iż zgodnie z zasadami ogólnymi żadna amerykańska spółka zależna powiązana z podmiotem zatrudniającym poza USA ponad 500 pracowników nie kwalifikowałaby się do pomocy. W takiej sytuacji jest przy tym większość spółek założonych na terenie Stanów Zjednoczonych przez polskie spółki-matki.

Wydaje się jednak, iż agencja rządowa administrująca programami pomocowymi (tzw. Agencja ds. Małych Przedsiębiorstw („SBA")) od powyższej interpretacji zaczyna odchodzić. W dniu 8 kwietnia SBA w zakresie Kredytu na Ochronę Miejsc Pracy wydała bowiem zalecenia sugerujące, iż warunek kwalifikujący podmiot do pomocy przewidzianej przez CAREs Act można uznać za spełniony wówczas, gdy suma pracowników wnioskodawcy oraz jego podmiotu powiązanego nie przekroczy 500 z zastrzeżeniem, iż kalkulacja ta powinna uwzględniać wyłącznie pracowników, których głównym miejscem zamieszkania są Stany Zjednoczone. Zalecenia te wskazują więc, iż zagraniczni (z punktu widzenia amerykańskiego) pracownicy wnioskodawcy oraz jego spółek powiązanych nie muszą być ujmowani przy obliczaniu liczby pracowników kwalifikujących wnioskodawcę jako małego przedsiębiorcę. Nie jesteśmy przy tym pewni, czy SBA wyda w tym zakresie jeszcze jakieś inne zalecenia lub interpretacje.

Dodatkowo, nawet wówczas, gdy powyższy wymóg w zakresie liczby pracowników nie jest spełniony, amerykańska spółka zależna nadal może kwalifikować się do pomocy, jeśli spełnia ona co najmniej jeden z poniższych wymogów:

- Każda spółka mająca siedzibę w USA ma przydzielony kod North American Industrial Classification System ("NAICS") identyfikujący rodzaj prowadzonej działalności. SBA opublikowała listę kodów NAICS, które w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających większą liczbę pracowników (do 1.500) lub generujących maksymalny roczny obrót, nadal kwalifikują ich jako „małych przedsiębiorców" („small business") lub

- wymóg dotyczący wartości ekonomicznych, tj. maksymalna wartość netto majątku rzeczowego jest mniejsza, niż 15 milionów dolarów oraz średni dochód netto po opodatkowaniu na poziomie federalnym (bez uwzględnienia strat poniesionych w poprzednich okresach rozliczeniowych) w okresie ponad 2 pełnych lat podatkowych przypadających na okres przed złożeniem wniosku nie przekracza 5 milionów dolarów.

Co do maksymalnej kwoty kredytu, o którą można wnioskować w ramach Kredytu na Ochronę Miejsc Pracy, to jego wysokość ograniczona jest do 10 milionów, przy czym dostępna kwota jest obliczana jako 250% kwota średnich miesięcznych kosztów wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych obliczonych z odwołaniem się do okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie kredytu. Jego oprocentowanie wynosi 1% w skali roku, zaś kredyt jest udzielany na okres do 2 lat. Ustawodawca szczegółowo uregulował przy tym sposób wydatkowania Kredytu na Ochronę Miejsc Pracy, który ma być spożytkowany na pokrycie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w okresie 15 lutego do 30 czerwca 2020 roku, płatności kredytu hipotecznego, czynszu z tytułu najmu (dzierżawy) nieruchomości lub ruchomości, opłaty za media oraz za odsetki od istniejących należności. Co przy tym szczególnie korzystne to fakt, iż w zakresie kwot zapłaconych w okresie pierwszych 8 tygodni kredytu obejmujących wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, płatności kredytu hipotecznego, czynszu oraz płatności za media, Kredyt na Ochronę Miejsc Pracy może być umorzony. Wysokość kwoty nadającej się do umorzenia może jednak być zmniejszona w razie ograniczenia zatrudniania. Ryzyko to może być zminimalizowane poprzez ponowne zatrudnienie, które wówczas, gdy jest dokonane zgodnie z wymogami statuowanymi przez CAREs Act nie niweluje szansy umorzenia części należności.

Na tle powyższego proszę zauważyć, iż zapotrzebowanie na pomoc federalną będzie znaczne, wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia oraz przyznawanie kredytów będzie oparte na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy". Tym samym powszechnie sugeruje się, aby każde przedsiębiorstwo potrzebujące wsparcia ubiegało się o jego udzielenie jak najszybciej. Złożenie wniosku nie wiąże się z żadną opłatą, zaś w razie przyznania pomocy przedsiębiorstwo nie ma również obowiązku przyjęcia zaoferowanego kredytu. Procedura jest przeprowadzana przez banki, więc przedsiębiorca powinien skierować swoje pierwsze kroki do lokalnej placówki banku, z którym współpracuje i za jego pośrednictwem złożyć wniosek. Po wstępnej weryfikacji spełnienia przesłanek warunkujących możliwość udzielenia kredytu przez lokalny bank, wniosek przesyłany jest do SBA i po akceptacji kredyt jest wypłacany przez bank. Jego wysokość jest następnie refundowana przez SBA.

- Ryszard Walawender, Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk) - amerykańscy adwokaci w kancelarii Miller Canfield