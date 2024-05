David Cameron: Ukraina ma prawo atakować cele w Rosji

W wywiadzie dla Reutersa brytyjski dyplomata powiedział, że to od Ukrainy zależy, w jaki sposób użyje broni dostarczonej przez Wielką Brytanię. Został zapytany, czy obejmuje to cele wewnątrz Rosji. — Ukraina ma takie prawo. Tak jak Rosja uderza wewnątrz Ukrainy, całkowicie uzasadnione jest, dlaczego Ukraina czuje potrzebę zapewnienia sobie obrony — odparł.

Reklama

Pomoc w wysokości 3 mld funtów dla Ukrainy rocznie

Oprócz tego obiecał łączną pomoc wojskową w kwocie 3,74 mld dolarów. - Będziemy rocznie przekazywać 3 miliardy funtów każdego roku, tak długo jak będzie to konieczne — powiedział Cameron.

Możliwość dokonywania ataków wewnątrz Rosji

Jednym z podstawowych założeń przekazanej pomocy wojskowej jest nieużywanie jej do wykorzystania przeciwko celom w Rosji. Jednak część krajów, choćby Finlandia i Łotwa oświadczyły, że popierają użycie broni do obrony, w tym do ataków na cele wewnątrz Rosji.