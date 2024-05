Rekomendacje filmowe: Komedia z Ryanem Goslingiem lub dramat o samobójstwie nastolatka

Leitch proponuje coś między kinem akcji a komedią romantyczną, zdarzenia gnają w ogromnym tempie, Ryan Gosling znów sprawdza się w roli lekkiej, komediowej. A wszystko razem składa się na dwie godziny bezpretensjonalnej zabawy, podczas której kinomani mogą rozpoznawać parodie scen z bardzo znanych filmów. Choć trzeba przyznać, że chwilami twórcy nie mogą się zdecydować co robią: komedię romantyczną czy pastisz kina akcji. Część widzów poczuje się zmęczona. No ale dzisiaj gatunki filmowe mieszają się ze sobą coraz częściej.

Lato, kiedy go zabrakło

Reż.: Gyorgy Mor Karpati

Wyk.: Rea Albert, Czipa Andras, Hunyadi Beatrix

Zupełnie inna propozycja. Mieszkający w Budapeszcie, kończący w tym roku 40 lat Gyorgi Karpati należy do nowego pokolenia reżyserów węgierskich. Zadebiutował w fabule w roku filmem „Guerilla”. „Lato, kiedy go zabrakło” to jego drugi film. Bardzo interesujący. Grupa 18-latków spędza razem lato na obozie. Między trójką uczestników – Milanem, Danim i Anną – tworzy się uczuciowy trójkąt. Milan przygotowuje spektakl, ale po ostrych konfliktach cała trójka zostaje odesłana do domów. Rok później młodzież, już po zdanej maturze, wraca w to samo miejsce. Ale nie ma Milana. Chłopak popełnił samobójstwo. Co go do tego popchnęło? Dlaczego nikt nie zauważył, co się z nim dzieje? Dlaczego nikt mu nie pomógł? Anna i Danim próbują przygotować sztukę, którą przed rokiem planował Milan. Ciekawy film dotykający ważnych problemów dzisiejszego czasu: osamotnienia ludzi, obojętności, konkurencji.