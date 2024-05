Czytaj więcej Polityka Ukraina chce sprowokować nową wojnę Rosji z Gruzją? W Tbilisi oskarżają Kijów o próbę wywołania konfliktu na Kaukazie. – Chciałbym zobaczyć dowody – komentuje dla „Rz” były szef gruzińskiej dyplomacji i obrony.

Tezy te powtórzył Iwaniszwili kilka dni temu w Tbilisi podczas ponad 100-tysięcznego wiecu zwolenników rządu. Mówił, że mimo obietnic „Gruzji i Ukrainy nie przyjęli do NATO”. Co więcej, oskarżył „globalną partię wojny”, że traktuje Ukrainę i Gruzję jako „mięso armatnie”. Nie sprecyzował, o jaką „partię wojny” chodzi, ale nie trudno się domyśleć, że miał na myśli Zachód (a w szczególności USA). Mimo to, Gruzinom obiecał, że już w 2030 roku ich państwo będzie członkiem Unii Europejskiej.

Rząd Gruzji nie chce drażnić Rosji

Wygląda na to, że rządzące elity w Tbilisi straciły wiarę w Sojusz Północnoatlantycki. Wszystko zaczęło się w kwietniu na szczycie NATO w Bukareszcie, gdy przedstawiciele Gruzji (i Ukrainy) wrócili do swoich stolic bez zaproszenia do Sojuszu. Kilka miesięcy później Gruzja straciła Abchazję i Ostię Południową po kilkudniowej wojnie z Rosją. Wówczas nikt jej nie pomógł.

Patrząc na trwającą od ponad dwóch lat agresję Rosji nad Dnieprem, starte z powierzchni ziemi ukraińskie miasta, wielu polityków w zaledwie 3,7-milionowej Gruzji zapewne zadaje sobie pytanie: a gdyby to nas Putin najechał? Czy NATO przyszłoby z pomocą? Odpowiedź jest oczywista. Stąd próba doskonale znającego moskiewskie klimaty miliardera, by utrzymać się na dwóch stołkach, nie eskalować relacji, nie drażnić agresywnej i imperialistycznej Rosji. Da się to zrozumieć. Zwłaszcza, że rosyjscy turyści napędzają tamtejszą gospodarkę i są najliczniejszą grupą przybyszy (po Turkach).

Jeżeli protesty nie ustaną, Gruzja może stracić turystów

Nie da się natomiast zrozumieć (nie rozumieją tego też gruzińscy komentatorzy), dlaczego kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi władze w Tbilisi wróciły do kontrowersyjnej i wzbudzającej duże emocje ustawy. Nie mogły nie przewidzieć reakcji społeczeństwa. Dlaczego akurat teraz postanowiły znów sprowokować protesty?