We wspólnym oświadczeniu Gruzińskiego Marzenia, większości parlamentarnej i inicjatora projektu ustawy, ruchu społecznego, napisano:

"My, jako rząd odpowiedzialny przed każdym członkiem społeczeństwa, postanowiliśmy bezwarunkowo wycofać projekt ustawy, który poparliśmy wcześniej bez żadnych zastrzeżeń" - czytamy w oświadczeniu.

"Projekt ustawy został fałszywie opatrzony etykietą "rosyjskiego prawa", a jego przyjęcie w pierwszym czytaniu zostało przedstawione w oczach części społeczeństwa jako odejście od kursu europejskiego" - wyjaśniono.

Zdaniem parlamentarzystów "maszyna kłamstwa" przedstawiła dokument w negatywnym świetle, co wpłynęło na pewną część społeczeństwa. Zamierzają oni przeprowadzić "działania wyjaśniające" w sprawie ustawy "gdy opadnie tło emocjonalne" i wyjaśnić, "dlaczego ważne było zapewnienie przejrzystości wpływów zagranicznych w naszym kraju".

Masowe protesty przeciwko ustawie o "zagranicznych agentach" wybuchły w Gruzji po tym, jak gruziński parlament zatwierdził ją w pierwszym czytaniu 7 marca. 8 marca opozycja zażądała wycofania projektu i uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych wcześniej podczas protestów. Władze nie spełniły jednak tych żądań.

Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili powiedziała, że partia rządząca ma ostatnią szansę na pokazanie, że "nie są nieformalną prorosyjską siłą". - Mają ostatnią szansę, by pokazać, że to, co proeuropejskie, to nie puste słowa, ale ich cel - powiedziała Zurabiszwili. Poparła ona protestujących i obiecała zawetować ustawę o "zagranicznych agentach".

Departament Stanu USA powiedział, że ustawa o "agentach zagranicznych" w Gruzji była "inspirowana przez Kreml" i zagraża euroatlantyckiej przyszłości kraju. - Przejście tych inspirowanych przez Kreml ustaw w parlamencie jest niezgodne z wyraźnym pragnieniem integracji europejskiej ze strony narodu gruzińskiego i jego demokratycznego rozwoju - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.