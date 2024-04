Trudny państwowy egzamin zakończony. Zdało tylko 6 osób

Egzamin odbył się w ostatnią sobotę, 20 kwietnia, w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jego formuła została na nowo określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z 25 marca 2024 r. (Dz.U. poz. 462). Przystąpiło do niego 29 osób. Wynik pozytywny w części pisemnej egzaminu uzyskało 11 osób, w części ustnej – 6. Fakt uzyskania wyniku pozytywnego egzaminu zostanie potwierdzony dyplomem wydanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Czytaj więcej ABC Firmy Nowe zasady egzaminu na członków rad nadzorczych Część pisemną egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych czekają zasadnicze zmiany. Pierwszy test według zmienionych zasad planowany jest już w marcu 2024 r.

Trudny egzamin, dobre wynagrodzenie w radzie nadzorczej

Złożenie egzaminu przed rządową komisją pozwala wypełnić ustawowe wymogi dla kandydatów na członka organu nadzorczego, określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 125). Egzamin w nowej, trudniejszej niż wcześniej, formule ma zagwarantować, że osoby starające się o pełnienie funkcji w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa będą dawać gwarancję najwyższego poziomu nadzoru nad działalnością tych pomiotów.

W tym samym dniu kandydaci zdawali część pisemną i ustną. Egzamin uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z obu części egzaminu. W pierwszej zdający rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań; czas przeznaczony na rozwiązanie testu — 100 minut. Inaczej niż przed zmianą zasad egzaminu zdający nie mogli korzystać z żadnych materiałów ani korygować udzielonej odpowiedzi. Warunkiem przystąpienia dla części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na minimum 75 pytań testu. Podczas części ustnej osoba zdająca odpowiada na 3 pytania problemowe zadawane bezpośrednio przez członków komisji egzaminacyjnej.

Egzamin na członków rad nadzorczych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. To najbardziej dostępna droga do zdobycia uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych (od 2017 r. członkami rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa mogą być też absolwenci studiów MBA) i szansa na atrakcyjne wynagrodzenie. Choć na to, ile zarabia członek rady nadzorczej, wpływa wiele czynników, mediana miesięcznej pensji wynosi około 50 tysięcy złotych.