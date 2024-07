Z danych 30% Club Poland, który promuje co najmniej różnorodność płci we władzach firm, na koniec zeszłego roku kobiety stanowiły tylko 18 proc. członków zarządów i rad nadzorczych 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Jedynie 16 dużych spółek notowanych na GPW spełniało wówczas wymóg dotyczący co najmniej 40- proc. udziału kobiet w radzie nadzorczej, a niewiele więcej, bo 24 spółki, mogło się pochwalić 33-proc. udziałem kobiet we władzach.

Bardziej znaczącym udziałem kobiet we władzach wyróżniały się na koniec 2023 r. (podobnie jak w ubiegłych latach) największe spółki tworzące indeks WIG20, które najczęściej są obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów przykładających dużą wagę do dobrych praktyk i ESG. Jednak i tam niespełna 23-proc. udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych na koniec 2023 r. daleki był od poziomów wymaganych od lipca 2026 r. Jest też daleki od wymagań określonych w obowiązujących już od kilku lat zapisach kodeksu dobrych praktyk GPW. Przewidują one, że w ramach zróżnicowania zarządów i RN pod względem płci, spółki powinny zapewnić co najmniej 30-proc. udział mniejszości w danym organie.

Rzeczpospolita

– Inwestorzy coraz częściej postrzegają politykę zarządzania z uwzględnieniem równowagi płci jako jeden z kluczowych czynników oceny atrakcyjności spółki, mający realny wpływ na generowanie długoterminowej wartości dla akcjonariuszy – podkreślała niedawno w „Parkiecie” Izabela Olszewska z zarządu GPW.

Ład korporacyjny omawiany w MAP

Wyzwań związanych z dyrektywą „Women on Boards” świadomy jest Jakub Jaworowski, który na początku maja został ministrem aktywów państwowych. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, szef MAP organizuje w czwartek 18 lipca spotkanie z organizacjami kobiecymi dotyczące ładu korporacyjnego, a konkretnie kwestii związanych z budowaniem ścieżek kariery kobiet w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a także z zapewnieniem zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w tych spółkach (również w kontekście planowanego wdrożenia dyrektywy „Women on Boards”).