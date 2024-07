Nowy zarząd PFR zaczyna kadencję. Stare władze spółki z absolutorium

Czym zajmuje się PFR?

Polski Fundusz Rozwoju to państwowa spółka za pośrednictwem której do przedsiębiorców trafiły dziesiątki miliardów złotych wsparcia dla firm poszkodowanych w okresie pandemii. PFR brał też m.in. udział w opracowaniu i wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, a teraz nadzoruje ten program. Do Grupy PFR należą liczne instytucje państwowe wspierające przedsiębiorców, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.