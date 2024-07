Minister aktywów państwowych chce być liderem prokobiecych zmian w spółkach

– Ministerstwo Aktywów Państwowych przywiązuje dużą wagę do rozwoju kobiet. Mamy w tym zakresie dużo pracy do wykonania, ale chcemy działać systemowo i wypracować rozwiązania, które wesprą kobiety od początku ich drogi zawodowej – podkreślał Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych, podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielkami organizacji wspierających rozwój zawodowy kobiet. Nie krył też, że chce, by to państwowe spółki stały się teraz wzorem dla innych firm.

Ministerstwo Aktywów Państwowych sięga po ekspertki

– Jeśli uda nam się zbudować takie ścieżki kariery dla kobiet w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, to wierzę, że inne firmy podążą tym samym śladem, a wypełnienie wymogów dyrektywy Women on Boards będzie naturalnym wynikiem procesów biznesowych, a nie jedynie biurokratycznym celem – zaznaczał szef MAP. Zaproponował uczestniczkom spotkania stworzenie zespołu eksperckiego. To zespół opracuje dobre praktyki i rekomendacje dotyczące wsparcia rozwoju zawodowego kobiet, określając m.in. główne wyzwania stojące przed nimi w środowisku pracy, oraz zapewni analizę krajowych i międzynarodowych doświadczeń oraz dobrych praktyk. Jak zaznaczał uczestniczący w spotkaniu wiceminister Jacek Bartmiński, chodzi o stworzenie konkretnego dokumentu – wytycznych skierowanych do rad nadzorczych i urzędników.

Wypracowane rekomendacje będą podstawą do dalszych działań MAP, które chce nie tylko, by spółki z udziałem Skarbu Państwa były teraz wzorem dobrych praktyk ładu korporacyjnego, ale też wprowadzania w życie unijnej dyrektywy Women on Boards (Kobiety w zarządach). Zgodnie z jej zapisami z początkiem lipca 2026 roku duże spółki giełdowe muszą wykazać się co najmniej 40-proc. udziałem niedoreprezentowanej płci (a w praktyce kobiet) w radach nadzorczych albo jej 33-proc. łącznym udziałem w zarządach i radach nadzorczych. W pracach nad ustawą implementującą dyrektywę MAP zgłosiło postulat zobowiązujący spółki z udziałem Skarbu Państwa do wykonania postanowień dyrektywy pół roku lub rok wcześniej.

– Chcemy zmobilizować środowisko do wspólnego wysiłku przy wypracowaniu rozwiązań. Na koniec chodzi tu o budowanie wartości polskiej gospodarki, siły polskiego społeczeństwa. Różnorodność to nie jest jakieś ideologiczne hasło – to część ładu korporacyjnego, która przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie – podsumował minister Jaworowski.