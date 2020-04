Koronawirus: zagraniczny kapitał utrudnia uzyskanie wsparcia

Urząd wskazał, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców (do którego to odwołuje się art. 15g tarczy). Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 4 ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział nie stanowi zatem bytu odrębnego od przedsiębiorcy zagranicznego.

Również nie, gdyż, jak stwierdza WUP w Warszawie, art. 15g tarczy odsyła do definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców. Tymczasem do podmiotów zagranicznych odnosi się art. 4 ust. 3 tej ustawy, którego tarcza nie wymienia...i tak koło się zamyka.

To prawda, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej. Jest to po prostu wyodrębniona (organizacyjnie, personalnie i ekonomicznie) jednostka założona przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą. Oddział może podejmować samodzielne decyzje, które nie wykraczają poza zakres działalności firmy.

W całym tym zakresie oddział przedsiębiorcy zagranicznego posiada zdolność prawną, której nikt nie kwestionuje. Owa zdolność prawna została zaś zakwestionowana przez WUP w Warszawie w zakresie możliwości ubiegania się przez tego rodzaju podmioty o pomoc w postaci dofinansowania, i to dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo urząd wyłączył w interpretacji z pomocy zarówno oddział, jak i samego przedsiębiorcę zagranicznego.

To stanowisko nie tylko jest błędne z punktu widzenia wykładni systemowej i pominięcia przez urząd art. 3 k.p., który przyznaje również oddziałom zdolność prawną z tytułu bycia pracodawcą. Jest również sprzeczne z wykładnią funkcjonalną i deklarowanym celem tarczy, którym jest ochrona miejsc pracy. Pomoc z art. 15g jest udzielana przedsiębiorcy, ale jej jedynym możliwym przeznaczeniem są wynagrodzenia pracowników i o tym, interpretując te przepisy, należy przede wszystkim pamiętać. Oddziały, tak zresztą jak pozostali pracodawcy, bez odpowiedniej pomocy otrzymanej we właściwym czasie, zaczną przeprowadzać zwolnienia, w tym zwolnienia grupowe.

Hubert Hajduczenia adwokat, DLA Piper

Mimo że mówimy o oddziale przedsiębiorcy zagranicznego, to miejsca pracy stracą przede wszystkim polscy pracownicy, czyli pracownicy państwa, w którym ten podmiot prowadzi swoją działalność gospodarczą, zatrudniając i odprowadzając z tego tytułu określone świadczenia publicznoprawne. Pracowników zatrudnianych przez takie jednostki jest naprawdę wielu. Należy mieć zatem nadzieję, że urzędy (i Ministerstwo) się zreflektują i zmienią swoją błędną wykładnię oraz wytyczne, umożliwiając ubieganie się o dofinansowanie do wynagrodzeń również osób zatrudnianych w oddziałach przedsiębiorców zagranicznych. A jeżeli ma to być tak znaczący „problem wykładniczy", to należy zastanowić się nad zmianą art. 15g tarczy poprzez zastąpienie pojęcia „przedsiębiorcy" pojęciem „pracodawcy", z określonymi wyłączeniami. W tych normach i tak chodzi głównie o prawo pracy i relacje (także finansowe w zakresie wynagrodzeń) pracownik – pracodawca. Jeżeli w ten sposób unikniemy podobnych, prawniczych nieporozumień i lepiej zrealizujemy deklarowane cele ustaw pomocowych, to z pewnością taką zmianę warto rozważyć.