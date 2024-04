Potrafimy budować koalicję Przyjaciół Spójności (Friends of Cohesion), czyli nieformalnej grupy 17 państw członkowskich, które opowiadały się za utrzymaniem silnej pozycji polityki spójności w budżecie unijnym na lata 2021–2027. Razem z Francją, Danią, Litwą, Łotwą, Estonią czy Grecją chcieliśmy zmian w regułach fiskalnych, by inaczej liczyć wydatki, które musieliśmy ponieść na obronę po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r. Udało się to zmienić, choć nie w pełni.

Dzielić się doświadczeniami z państwami bałkańskimi i Ukrainą

Polska, z jej rosnącym znaczeniem gospodarczym i politycznym, ma szansę wpływać na kierunki rozwoju całej Unii. Nie musimy być tylko obserwatorami. Kluczowe jest jednak to, by zrozumieć, że trzeba to robić, budując koalicje – czy to blokujące, czy to większościowe – dla jakiegoś rozwiązania. Wymaga to wielogodzinnej i żmudnej pracy dyplomatycznej. Wymaga to też zrozumienia, dlaczego inni dążą do realizacji celów, których my nie chcemy. Dlaczego niektóre kraje nie widzą szansy na zwiększanie budżetu spójności lub nie widzą możliwości kolejnego rozszerzenia UE w najbliższych latach. Wiedząc, dlaczego ktoś myśli inaczej, można budować skuteczną strategię przekonania go do swoich racji. Wreszcie, to wymaga konstruktywnego prowadzenia dialogu z parterami, a nie wetowania przepisów.

Polska ma wiele doświadczeń, którymi może się podzielić z krajami kandydującymi do UE – państwami bałkańskimi czy Ukrainą. Nie wszystko, co ktoś napisał w Waszyngtonie czy Brukseli, to prawda objawiona z perspektywy naszej części świata. „Unia to też my” – to nie tylko stwierdzenie faktu naszego członkostwa. To przypomnienie, że mamy prawo i obowiązek kształtować Unię Europejską tak, aby odpowiadała naszym wspólnym interesom, ideom i aspiracjom. To zrozumienie, że jesteśmy członkiem, któremu mityczna Bruksela nic nie nakazuje, ale że braliśmy udział w procesie decyzyjnym, choć jego efekty nie są idealne.

Na szczęście w UE do momentu, w którym ktoś chce prowadzić dialog, będzie on prowadzony. Po 20 latach członkostwa musimy wreszcie przyjąć to, że Unia to też Polska. To nie jest ciało obce, tylko nasz dom.