Rada ministrów na śmieciówkach. Jak zarabiali członkowie rządu w zeszłym roku?

Niektórzy ministrowie czerpią też dochód z wynajmu mieszkania. Wicepremier Władysław Kosiniak–Kamysz zarobił w ten sposób 40 500 zł, Borys Budka – 48 tys. zł, a Andrzej Domański – 22 500 zł. Marcin Kierwiński wynajmował dwa lokale – jeden za 17 600 zł, a drugi za 7 600 zł, Tomasz Siemoniak zarobił na wynajmie 54 tys. zł, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 47 800 zł, a Marzena Okła-Drewnowicz – 9 600 zł. Minister Okła-Drewnowicz i minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman wpisali wynajem mieszkania jako jedyny swój dochód w zeszłym roku. Krzysztof Hetman zarobił na tym 13 039 zł.

Również nieliczni członkowie rządu prowadzili przed powołaniem własną działalność. Minister Maciej Berek miał kancelarię radcy prawnego, która przyniosła mu dochód w wysokości 10 767 zł. Minister przemysłu Marzena Czarnecka również prowadziła kancelarię radcy prawnego, przy czym jej dochód był znacznie większy – 636 161,96 zł. Z kolei Radosław Sikorski prowadził działalność pod firmą Radosław Sikorski „Sikorski Global”. Zamknął ją 12 grudnia zeszłego roku, do tego czasu przyniosła mu 908 293,07 zł dochodu.

Członkowie rządu rzadko dostawali umowy o pracę

Minister Maciej Berek wpisał do oświadczenia majątkowego umowy o pracę z Kancelarią Senatu, Biurem RPO i Uniwersytetem Warszawskim na łączną kwotę 244 tys. zł. Z kolei Adam Bodnar był zatrudniony jako profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS z pensją 14 400 zł brutto, był też profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kolonii – do końca stycznia 2024 r. otrzymywał za to 1000 euro miesięcznie. Borys Budka pracował na Uniwersytecie Ekonomicznym za 5 400 zł netto miesięcznie. Minister finansów Andrzej Domański wpisał do oświadczenia majątkowego dochód z Kancelarii Sejmu w wysokości 25 436,33 zł.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. dochód z Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, nie precyzując rodzaju umów, jakie łączą go z tymi uczelniami. Z kolei minister Czesław Siekierski utrzymuje się głównie z emerytury – polskie świadczenie wyniosło w zeszłym roku 130 140,68 zł, statutowe z PE – 39 859,20 euro, a z ubezpieczenia dobrowolnego posłów do PE – 16 259,59 euro.