A takie oświadczenie od początku składał Kreml. Putin oskarżył o wysadzenie rur — USA, Ukrainę i Polskę. Nie przedstawił na to żadnych dowodów.

Co się zdarzyło 26 września 2022 r?

Tego dnia Duński Urząd Morski zauważył wyciek gazu w pobliżu wyspy Bornholm. A Gazprom odnotował gwałtowny spadek ciśnienia z 300 do 7 bar w jednej z nitek niedopuszczonego do pracy gazociągu Nord Stream 2. Do incydentu doszło na wodach duńskich w pobliżu Bornholmu. Później ciśnienie spadło gwałtownie na dwóch nitkach gazociągu Nord Stream (gazociąg północny działał od 2011 r, przestał tłoczyć gaz w sierpniu 2022 r jak tłumaczył Gazprom - z powodu niesprawnej turbiny).

Szwedzki Urząd Morski odnotował również wycieki gazu na wodach szwedzkich i duńskich. Przyczyna nie została oficjalnie ustalona. Gazprom utrzymywał, że „gdzieś” wzdłuż rurociągu „prawdopodobnie pojawiła się dziura”. Według szwedzkich sejsmologów dzień wcześniej w strefie zagrożenia zarejestrowano potężne podwodne eksplozje. Szwedzkie dochodzenie pokazało wielką skalę zniszczeń gazociągów — rozerwane rury i zniszczone dno morskie.

W kwietniu 2023 r Duńczycy ogłosili, że duńska łódź patrolowa sfotografowała rosyjski statek specjalny SS-750 u wybrzeży Nord Stream dokładnie cztery dni przed eksplozją, która uszkodziła gazociąg. Nas wykonanych zdjęciach jest jednostka SS-750 — specjalistyczny statek do prowadzenia operacji pod wodą, który ma na pokładzie mini łódź podwodną typu AC-26 „Priz”. Również Norwegowie mieli potwierdzić, że 22 września 2022 r wykonano 26 zdjęć rosyjskiego okrętu z duńskiej łodzi patrolowej w rejonie na wschód od Bornholmu.

"The Times" opublikował następnego dnia materiał, że Rosja od kilku tygodni przygotowywała uszkodzenie gazociągów Nord Stream. W mediach pojawiła się informacja, że ​​w wybuchy gazociągu może być zamieszana ukraińska grupa. Według "The Washington Post", poza Ukrainą, o uszkodzenia Nord Stream podejrzewana była także Polska, która była jednym z najbardziej zagorzałych krytyków projektu Nord Stream i Nord Stream 2.

W listopadzie 2022 r szwedzcy śledczy poinformowali o znalezieniu śladów materiałów wybuchowych w rejonie wybuchów. Według "The New York Times", Nord Stream AG — spółka Gazpromu będąca operatorem gazociągu — oszacowała koszt naprawy i przywrócenia dostaw gazu na 0,5 mld dolarów. Spółka zbankrutowała. Dziś już nikt nie wspomina o powrocie do tłoczenia gazu rosyjskimi rurami. Gazprom bezpowrotnie stracił swój najbardziej zyskowny rynek — unijny.