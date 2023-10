Podatniczka chciała potwierdzenia, że całość opisanych we wniosku świadczeń realizowanych na rzecz użytkowników aut elektrycznych to w VAT jedna czynność podlegającą opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usług.

Fiskus z tym się nie zgodził. Jego zdaniem świadczeń o które pyta spółka nie można uznać za jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. Należy je podzielić na dwie części - związane z dostawą energii elektrycznej tj. udostępnienie urządzeń do ładowania, samą dostawę energii elektrycznej oraz wsparcie techniczne oraz niezwiązane z dostawą prądu tj. platforma internetowa i e-portfel.

Spółka zaskarżyła interpretację i w pierwszej instancji wygrała. Gdy spór trafił do NSA, okazało się, że problem opodatkowania ładowania aut elektrycznych jest poważny i powinien zająć się nim Trybunał Sprawiedliwości UE. NSA wystąpił o rozstrzygnięcie czy w świetle dyrektywy unijnej złożone świadczenie realizowane w punktach ładowania elektryków to dostawa towarów czy świadczenie usług.

TSUE w wyroku z 20 kwietnia 2023 r. (C- 282/22) uznał, że w spornym przypadku chodzi jednak o dostawę towarów. A stanowi ją jedno złożone świadczenie składające się z udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych, zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu, niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz udostępnienia aplikacji informatycznych umożliwiających zainteresowanemu użytkownikowi rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków gromadzonych w portfelu cyfrowym celem wykorzystania do płatności za ładowanie.

Kierując się wykładnią unijną NSA uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa. Nie cofnął jednak sprawy do sądu pierwszej instancji, ale sam oddalił skargę spółki. Podkreślił, że z wyroku TSUE jasno wynika, iż co do zasady przepływ energii elektrycznej stanowi charakterystyczny i dominujący element jednego, złożonego świadczenia. Przy czym wniosku tego nie podważa to, że w celu obliczenia należności z tytułu ładowania pojazdu elektrycznego można uwzględnić nie tylko ilość przekazanej energii, ale także opłatę za okres postoju w trakcie tego ładowania. W szczególności cena jednostkowa dostarczonego towaru, czyli prądu, składa się nie tylko z jego kosztu, lecz również z kosztu czasu użycia urządzeń udostępnionych zainteresowanym użytkownikom.

Nie ma też znaczenia, że ktoś oblicza cenę wyłącznie na podstawie okresu ładowania. Ilość dostarczonej energii jest bowiem uzależniona od mocy przekazywanej w czasie tego transferu. Dlatego takie obliczenie również odzwierciedla cenę jednostkową energii elektrycznej.