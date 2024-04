Polskie sądy pytają TSUE o zdanie częściej niż kiedyś. Mniej więcej od 2018 roku wpływa ponad 30 pytań prejudycjalnych rocznie, a wcześniej wpływało najwyżej po kilkanaście. Skąd wziął się ten wzrost?

Przede wszystkim to kwestia kłopotów z praworządnością w Polsce. Przecież w 2018 roku była już nowa Krajowa Rada Sądownictwa, pojawił się problem z tzw. neosędziami. Sądy miały wątpliwości co do tego, czy sędzia w składzie orzekającym był prawidłowo powołany. Poza tym myślę, że wśród sędziów nastąpił wyraźny wzrost świadomości co do znaczenia i obowiązku stosowania prawa unijnego. Często ta świadomość bierze się z tego, jak działają pełnomocnicy stron. Jeśli ci ostatni podnoszą argumenty dotyczące prawa UE, to sądy jakoś muszą się do tego odnieść i coraz częściej kierują pytania do TSUE.

Jaki jest poziom merytoryczny tych pytań?

Ogólnie mówiąc, jest dobrze. Szczególnie wnikliwe są pytania sądów administracyjnych, zwłaszcza w sprawach podatkowych. Zasadniczo jakość pytań prejudycjalnych zadawanych przez polskie sądy nie odbiega od pytań zadawanych przez sądy niemieckie, włoskie czy francuskie, gdzie istnieje długa tradycja formułowania takich pytań. Jednak na pewno należy wzmocnić nauczanie unijnego prawa na uniwersytetach. Moim zdaniem taki przedmiot, choć nauczany na wydziałach prawa, jest dziś traktowany jak piąte koło u wozu. W rezultacie absolwenci takich studiów z Holandii czy – przed brexitem – z Wielkiej Brytanii, wiedzą znacznie więcej o prawie Unii niż ich koledzy i koleżanki z Polski. Widać to choćby po stażystach podejmujących pracę w TSUE.

Nawołuje pan zatem dziekanów polskich wydziałów prawa do lektury sprawy Dziubaków?