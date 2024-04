Nie zostać na obrzeżach Unii Europejskiej, tylko tkwić w jądrze

Co więc dalej? Moim ideałem byłaby demokratyczna federacja demokratycznych państw europejskich, a więc reformę trzeba zacząć od europarlamentu, ale jest to pogląd zdecydowanej mniejszości w unijnych władzach. Reforma pójdzie więc w kierunku wzmocnienia brukselskiej egzekutywy i głosowania większościowego – jeżeli nie będzie na to zgody, jest prawdopodobne, że państwa strefy euro utworzą własną „unię w unii” i pójdą szybciej do przodu; a nas tam wciąż brakuje. A być w Unii trzeba, nawet gdy za parę lat – z racji coraz większego dochodu narodowego – staniemy się „płatnikiem netto”, a więc będziemy do niej więcej dopłacać, niż z niej otrzymywać. W realnym świecie jest ona jedyną siłą, o jaką może się wesprzeć mniejsze państwo wobec silniejszego, które zagraża jego interesom. Wewnątrz Unii także możliwe są koalicje mniejszych przeciw większym, a nikt nie jest bezbronny.