Poparcie, jakim cieszyła się wtedy Polska wśród jej sąsiadów, zostało w latach następnych roztrwonione, o czym pisałem także na łamach „Rzeczpospolitej”. W każdym razie skutkiem utraty tego poparcia była izolacja Polski w Europie, narzucenie warunkowości, dokonanie skoku centralizacyjnego w UE, zablokowanie środków na KPO i utrata władzy przez PiS.

Nie oznacza to jednak, że wizja Unii Europejskiej przedstawiona przez Polskę i 12 innych państw członkowskich w deklaracji warszawskiej straciła na aktualności. Potwierdził to pośrednio premier Donald Tusk, mówiąc, że Polska nie zgodzi się na zmianę traktatów, a Unia Europejska powinna pozostać taka, jaka jest, tylko funkcjonować lepiej. Potwierdzili to europosłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy – podobnie jak ich koledzy z PiS – opowiedzieli się przeciwko zmianom traktatów. Podobnie głosowała większość europarlamentarzystów pochodzących z państw środkowoeuropejskich.

Koniec unijnej solidarności?

Exposé ministra Radosława Sikorskiego z 25 kwietnia zapowiedziało zmianę paradygmatu. Nie liczy się już trwałość traktatów i zasada konsensusu, lecz rewizja traktatów i wprowadzenie możliwości przegłosowania państw opornych. Zapowiedziany został szantaż – bez zmian traktatowych nie będzie rozszerzenia Unii Europejskiej.

Zdaniem polskiego ministra spraw zagranicznych Unia Europejska powinna się stać aktorem geopolitycznym. Określenie „aktor geopolityczny” w dyskursie europejskim jest synonimem Europy niezależnej od USA. Wyraził to dobitnie prezydent Emmanuel Macron na Sorbonie, mówiąc, że Europa nie może być wasalem Stanów Zjednoczonych. Wskazał w ten sposób, gdzie dostrzega rzeczywiste zagrożenie dla Europy. By nie było wątpliwości, prezydent Francji dodał, że Europa musi być niezależna w dziedzinie bezpieczeństwa, by móc „pojutrze budować dobrosąsiedzkie relacje z Rosją”.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Co sprawiło, że jesteśmy Zachodem Popatrzmy na Serbię, Ukrainę czy Białoruś, by nabrać pokory i uznać, że wcale nie musiało się wydarzyć to, co się wydarzyło. Tymczasem Polska jest dziś wymieniana jako kraj, który skutecznie przeprowadził transformację, potrafił mądrze wykorzystać swoje członkostwo w UE. Wiele krajów byłego bloku wschodniego poradziło sobie znacznie gorzej niż my.

Minister Sikorski zaznacza, że szczególną rolę w równoważeniu wpływów Amerykanów w Europie może odegrać Pekin. Jego zdaniem Polska nie chce dokonywać wyboru między Chinami, które są naszym istotnym partnerem handlowym, a Stanami Zjednoczonymi, które są gwarantem bezpieczeństwa. Minister łaskawie dodał, że Polsce zależy na dalszej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Nie wyjaśnił jednak, dlaczego na tej obecności miałoby zależeć także Amerykanom.