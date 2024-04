Trzy przykłady

Przykład pierwszy: dyrektywa policyjna. To jest w całości zasługa Unii Europejskiej, że policja i służby specjalne w krajach Unii zostały ograniczone w swobodzie zbierania i wykorzystywania informacji na nasz temat. Każde z państw członkowskich Unii tę dyrektywę musiało implementować. A jak to zrobiła Polska? Fasadowo, ograniczając zakres zastosowania przepisów, jak tylko się dało, i wyrywając dyrektywie zęby.

Przykład drugi: słynne blillingi, czyli tzw. retencja danych osobowych w telekomunikacji. Idzie o to, żeby państwo wiedziało, kto i kiedy do kogo dzwonił czy wysyłał wiadomości. Pomysł, żeby te dane zbierać, wyszedł od Unii Europejskiej po zamachach terrorystycznych w Londynie i Madrycie, ale ta sama Unia po kilku latach rękami TSUE z tego pomysłu się wycofała, uznając, że nie można naszej prywatności kłaść na ołtarzu walki z terroryzmem. A Polska na to, jak ten Gałkiewicz u Gombrowicza, że ją wyrok TSUE nie zachwyca, więc nie dość, że swoich przepisów o retencji danych nie uchyliliśmy, to jeszcze chcemy je rozszerzyć na komunikatory internetowe.

Przykład trzeci: walka z reklamą behawioralną. W każdym momencie, gdy korzystamy z internetu, jesteśmy śledzeni na potrzeby profilowania prezentowanych nam reklam. Tak naprawdę nie wiemy, kto korzysta z naszych danych ani co z tymi danymi się dzieje. I ten system został w 2019 r. zaskarżony do organów zajmujących się ochroną danych osobowych, a wśród skarżących była polska organizacja pozarządowa Panoptykon. Sprawa została rozstrzygnięta przez belgijski organ nadzorczy, który przyznał rację skarżącym, a niedawny wyrok TSUE potwierdza prawidłowość tego rozstrzygnięcia.

Oczywiście nie można także zapominać o konkretnych zakazach i nakazach wprowadzanych przez kolejne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Te zazwyczaj dotyczą biznesu i mają przeciwdziałać takim zjawiskom, jak choćby profilowanie w internecie czy reklama kierowana do nas na podstawie naszych wrażliwych danych.

Prawo Unii Europejskiej odnoszące się do ochrony danych osobowych powoli zmienia naszą rzeczywistość. Choć prawo, z definicji, zawsze będzie o krok za rozwojem technologii, to prawo ochrony danych osobowych stara się tą technologię ograniczać. Z definicji także Unia ma mniejsze możliwości wpływu na to, jak dane chronią ograny poszczególnych państw członkowskich, dlatego to państwo polskie musi zacząć wreszcie szanować naszą prywatność, co w praktyce oznacza przyjęcie standardów ochrony naszych danych wyznaczonych przez Unię. Wreszcie i my sami musimy zacząć korzystać z rozwiązań, które prawo Unii nam daje – ale o to ostatnie w zasadzie jestem spokojny. A w sumie tę szklankę widzę do połowy pełną.

Autor jest adwokatem, partnerem w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów oraz członkiem grupy ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych