Tym razem reakcja była, ale minimalna. Wezwana nie przesłała żądanych kopii powiadomień, a jedynie poinformowała organ nadzorczy, że niestety mimo chęci nie była w stanie stworzyć listy pacjentów objętych wyciekiem, bo nie wiadomo które dane zebrał lekarz. Obecnie w jej placówkach leczy się ponad 35 tysięcy osób i powiadomienie wszystkich o możliwości naruszenia ich danych osobowych jest niewykonalne.

To nie przekonało prezesa UODO. Najpierw sięgnął po upomnienie i dalej żądał wykonania nakazu. Gdy w odpowiedzi dostał kopie tylko dziesięciu przesłanych listem poleconym zawiadomień, ale nie w pełni odpowiadających zaleceniom, starał się jeszcze nakłonić właścicielkę kliniki do przedstawienia wyjaśnień oraz dodatkowych dowodów. Wymiana pism i argumentów trwała jeszcze przez jakiś czas, aż wreszcie prezes UODO stracił cierpliwość. Uznał, że niezastosowanie się przez właścicielkę kliniki do jego wskazówek, a wręcz ich ignorowanie, świadczy o rażącym lekceważeniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. I za niewykonanie nakazu wlepił jej prawie 86 tys. zł kary.

Czy za niezawiadomienie poszkodowanych o wycieku danych grozi kara?

Spór trafił na wokandę, ale racji skarżącej nie przyznał ani Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie, ani sąd drugiej instancji. Oddalając skargę kasacyjną ukaranej NSA zauważył, że przedstawiając kopię pocztowej książki nadawczej udowodniła skierowanie zawiadomień jedynie do 10 osób. I to takich, które w opinii UODO i tak nie odpowiadały wymaganiom RODO. Sąd wyjaśnił ponadto, że w sprawie nie można było wziąć pod uwagę wyjaśnień i dowodów co do zawiadomienia 37 potencjalnych poszkodowanych przedstawionych przez skarżącą już po wydaniu spornej decyzji o karze. To, że strona się zreflektowała i po jej wydaniu dopiero przedstawiła dowody, dla sprawy nie miało żadnego znaczenia.

NSA przypomniał, że to administrator danych osobowych, w tym przypadku klinika, musi być w stanie wykazać przestrzeganie RODO. I to na skarżącej ciążył obowiązek udokumentowania działań zaradczych podjętych w związku z naruszeniem przetwarzanych przez siebie danych osobowych, w tym dokonania spornych zawiadomień i ich udokumentowania. Nic nie dały też tłumaczenia, że dokonanie zawiadomień potwierdza zakup 37 znaczków pocztowych. W ocenie NSA to, że ktoś kupił znaczki, nie jest żadnym argumentem. Równie dobrze może świadczyć o tym, że ktoś zbiera znaczki, może ktoś kolekcjonuje. Dowodem na wysłanie jest oczywiście potwierdzenie odbioru zawiadomień, a nie sam zakup znaczków czy informacja, że ktoś poszedł na na pocztę i je nabył.

Sąd zauważył, że skarżąca dość nierozsądnie podchodziła do wielu prób wskazania przez UODO, co powinna zrobić w zaistniałej sytuacji wycieku danych. Urząd dawał upomnienia, czyli próbował podawać pomocną dłoń skarżącej. Tymczasem ta na początku w ogóle ignorowała wezwania i zareagowała dopiero po wydaniu decyzji o karze. A to, jak tłumaczył sędzia NSA Artur Kuś, może świadczyć wyłącznie o tym, że kara administracyjna odniosła skutek i represyjny, i odstraszający. Na przyszłość strona będzie bowiem wiedziała, że kwestie związane z ochroną danych osobowych to poważna sprawa. I że w przypadku niezawiadomienia, czy błędnego zawiadomienia osób, których dane wyciekły UODO ma możliwość wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Wyrok jest prawomocny.