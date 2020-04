Odesłani pacjenci z koronawirusem mogą liczyć na rzecznika

– Wystąpiliśmy do placówki o złożenie pilnych wyjaśnień. Ma na to trzy dni – informuje Jakub Gołąb z Biura RPP.

Jak pisaliśmy we wtorek, dwóch z czterech pacjentów oddziału hematoonkologii szpitala, który zidentyfikowano jako ognisko koronawirusa, zmarło na oddziale intensywnej terapii Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie trafili z objawami Covid-19. Zdaniem kierownictwa WIM, zamiast do domu, powinni trafić do jednoimiennego szpitala zakaźnego.