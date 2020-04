Koronawirus: Nawet 100 tys. mikrofirm bez ulgi w składkach ZUS

Prowadzący działalność przez pierwsze pół roku płacą tylko składkę zdrowotną. Nie mogą jednak starać się o jej umorzenie za marzec, kwiecień i maj, bo w przepisach jest luka.

Problem dotyczy dokładnie 98,1 tys. osób korzystających obecnie z ulgi na start, czyli przewidzianego w art. 18 prawa przedsiębiorców zwolnienia przez pierwsze pół roku z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W tym okresie płacą wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 362,34 zł miesięcznie. Poniżej dalsza część artykułu

Preferencje nie dla każdego W myśl najnowszych wyjaśnień opublikowanych przez ZUS art. 31zo ust. 2 tarczy antykryzysowej mówi, że ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i inne mogą skorzystać płatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Równocześnie art. 8 ust. 6a tej ustawy przewiduje wyraźnie, że osoby zwolnione przez sześć miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Wynika z tego, że nie mają prawa do zwolnienia z obowiązku zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w czasie trwania ulgi na start.

Inaczej traktowane są takie osoby, jeśli w czasie korzystania z ulgi na start zatrudniają pracowników czy zleceniobiorców. Jeśli liczba tych ubezpieczonych na 29 lutego nie przekracza dziewięciu, to mogą zostać zwolnieni z zapłaty składek za zatrudnione przez siebie osoby i składki na swoje ubezpieczenie społeczne. W praktyce niewiele osób rozpoczynających działalność może skorzystać z tego wyjątku, gdyż trudno oczekiwać, by osoba rozkręcająca własny biznes osiągała na starcie tak duże przychody, by było ją stać na zatrudnianie pracowników i wypłatę im comiesięcznej pensji.

Ustawa do zmiany – Wiele osób rozpoczęło działalność na początku roku i korzysta obecnie z ulgi na start. Nie rozumiem jednak, dlaczego nie mogą korzystać ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj – komentuje Cezary Szymaś, księgowy w ASCS-Consulting, członek Stowarzyszenia Wielkopolskich Księgowych. – Artykuł 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powinien zostać jak najszybciej skorygowany, gdyż nie ma podstaw do tego, aby odmawiać osobom korzystającym z ulgi na start statusu przedsiębiorcy i prawa do zwolnienia ze składki zdrowotnej.

Przed rozpoczęciem działalności taka osoba musi dokonać pełnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 0540 na druku ZUS ZZA, zarejestrować do VAT i rozliczać podatki jak wszyscy inni przedsiębiorcy.

Dodatkowy problem wynika z tego, że ZUS początkowo informował takie osoby, że mają prawo do ulgi w składkach. Wielu przedsiębiorców korzystających z ulgi na start złożyło więc wnioski o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj. ZUS zmienił swoje stanowisko 10 kwietnia, czyli ostatniego dnia, w którym mieli obowiązek opłaty składek, zaskakując wiele takich osób, przekonanych o prawie do zwolnienia.

Trzeba zapytać, jak szybko te przepisy mogą zostać zmienione, żeby usunąć z nich lukę, z powodu której cierpią osoby rozpoczynające nowy biznes.

Opinia dla „Rzeczpospolitej" Magda Słomska,adwokat w kancelarii Dentons