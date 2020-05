Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie pensji to nie pomoc publiczna

dr Michał Bernat managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, członek zespołów Doradztwa Podatkowego oraz Prawa Konkurencji

Przepis art. 15zzzh ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dodany do niej 31 marca 2020 r., wyraźnie wylicza te formy wsparcia przewidziane w tarczy, które, w ocenie ustawodawcy, stanowią pomoc publiczną w rozumieniu prawa unijnego, i to konkretnie pomoc udzielaną w obrębie Ram Tymczasowych Komisji Europejskiej wskazującej szczególne zasady dopuszczalności pomocy publicznej związanej z epidemią COVID-19. Wśród tych form wsparcia nie wymieniono jednak dofinansowania, uregulowanego w art. 15g ustawy, również obowiązującym od 31 marca 2020 r., choć wyraźnie za pomoc publiczną uznano wsparcie zatrudnienia wypłacane na podstawie indywidualnej umowy ze starostą, uregulowane w art. 15zzb-15zze ustawy. Można to uznać za świadomy zabieg ustawodawcy, wskazujący, że od początku nie uznawał on dofinansowania z art. 15g za pomoc publiczną. Stanowisko UOKiK nie pozostawia wątpliwości co do argumentów, które w ocenie polskich władz uzasadniają takie stanowisko. Świadczenie to ma mieć bowiem w ocenie UOKiK na tyle powszechny zakres i automatyczne zastosowanie, że wyklucza selektywność wsparcia, będącą konieczną przesłanką wystąpienia pomocy publicznej. W tym zakresie polskie władze odwołują się zresztą do samych Ram Tymczasowych, zwracając uwagę, że generalnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorców dopłaty do wynagrodzeń nie stanowią w ogóle pomocy publicznej.