ZUS zapewnia: chorzy nie ucierpią na niezgodnym z prawem wystawianiu zwolnień papierowych

Od 1 grudnia lekarze wystawili 2,7 tys papierowych zwolnień niezgodnie z prawem. Chorzy na tym nie ucierpią – zapewnia ZUS.

Z danych ZUS wynika, że elektroniczna rewolucja w zwolnieniach lekarskich się dokonała. już ponad 112 tys. lekarzy ma zarejestrowany profil na Platformie Usług Elektronicznych uprawniający do wystawiania e-ZLA, a prawie 104 tys. lekarzy otrzymało z ZUS certyfikat umożliwiający podpisywanie zwolnień elektronicznych. Dzięki temu od 1 grudnia do poranka 7 grudnia wystawili oni już przeszło 450 tys. elektronicznych zwolnień.

Ciągle jednak 1,5 proc. medyków wystawiających zwolnienia nie dysponuje własnym profilem na PUE ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło w ostatnich dniach 2,7 tys. zaświadczeń papierowych, które od 1 grudnia nie powinny być honorowane, jako nie mające umocowania w przepisach prawa.

Zakład uspokaja jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe niezgodne z obowiązującymi przepisami.

- Pacjent nie może ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie – komentuje Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS w Warszawie. - Dlatego jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Z zapewnień ZUS wynika, pacjenci, którzy znajdą się w takiej sytuacji, nie muszą się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później, niż 7 dni od jego otrzymania. Zasiłek chorobowy nie zostanie z tego powodu obniżony. Chory otrzyma je w pełnej wysokości.

ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne by znalazły się na nim: imię, nazwisko, numer PESEL, okres niezdolności do pracy, dane lekarza i placówki medycznej, a także ewentualnie dane osoby, którą będzie się opiekować. Jeśli tego typu danych zabraknie, lekarz będzie musiał je uzupełnić. Jeśli to ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy należy pamiętać o NIPie płatnika składek i adresie pobytu chorego w trakcie niezdolności do pracy.