Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 3 czerwca AFP

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 24 395, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 1092 *** 30 maja rozpoczął się w Polsce IV etap łagodzenia obostrzeń - od tego dnia zasłanianie twarzy i nosa nie jest już wymagane pod gołym niebem oraz w miejscach, w których można zachować 2 metry dystansu od innych osób; zniesiony zostaje limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach i kościołach *** Na całym świecie potwierdzono ponad 6 mln zakażeń koronawirusem *** Donald Trump z powodu pandemii przełożył szczyt grupy G7 *** Szef MEN Dariusz Piontkowski poinformował, że do wakacji zajęcia dydaktyczne w szkołach w Polsce będą realizowane w formie zdalnej *** Sejm przyjął ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.