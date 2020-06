Łapiński: Trzaskowski będzie trudnym rywalem dla prezydenta

- Rafał Trzaskowski ma ten atut, że popiera go największa partia opozycyjna, a po drugie sam kandydat jest osobą rozpoznawalną. Wygrał wybory na prezydenta Warszawy w I turze, w sposób spektakularny i ma doświadczenie jako poseł i europoseł, nie musi już walczyć o rozpoznawalność, gdy czasu na kampanię jest mało. Kandydat KO ma realne szanse na wejście do II tury, a w II turze wszystko się może zdarzyć – ocenił Krzysztof Łapiński.

Zdaniem byłego rzecznika prezydenta Andrzeja Dudy możliwość wystawienia nowego kandydata, dała KO drugi oddech. - Koalicja Obywatelska wykorzystała tę szansę i podjęła ryzykowną decyzję, czyli (zdecydowała się na) wycofanie uprzednio wybranego kandydata i jak na razie wygląda na to, że ta decyzja się opłacała. Rafał Trzaskowski od razu zdobywa dwadzieścia parę punktów procentowych poparcia, a jeszcze jest kampania przed nami. Rafał Trzaskowski na pewno mobilizuje elektorat KO, czy szerzej anty-PiS-u, który po apelach o bojkot wyborów ze strony polityków KO, był zdemobilizowany – mówił Łapiński.

Współwłaściciel agencji PR-Timing odniósł się również do ataków na Rafała Trzaskowskiego ze strony obozu władzy. - PiS atakami na Rafała Trzaskowskiego - czy to przypominaniem pewnych kwestii związanych z zarządzaniem Warszawą, czy związanych ze sferą światopoglądową, ma na celu zmobilizowanie swoich wyborców. Pamiętajmy, że ta kampania jest trochę inna, trzeba zmobilizować własnych wyborców, ale też trzeba uważać, żeby nie zrazić wyborców mniej zdecydowanych. Jeśli kampania będzie zbyt ostra, to część wyborców uzna, że nie chcą takich kłótni w polityce i może to odnieść odwrotny skutek od zamierzonego – komentował były rzecznik prezydenta.