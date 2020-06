Łukasz Szumowski będzie domagał się 100 tys. złotych

We wtorek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że poseł Andrzej Rozenek i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski mają przeprosić za "haniebne słowa" pod adresem ministra Łukasza Szumowskiego.

Zgorzelski i Rozenek zapowiedzieli, że nie zamierzają przepraszać za swoje wypowiedzi. "Naczelny kupiec Ministerstwa Zdrowia Janusz Cieszyński zamiast wzywać kumpli rodziny #Szumowski do zwrotu środków publicznych nadpłaconych za maseczki i respiratory, wzywa mnie do przeprosin za słowa, które w imieniu Polaków skierowałem do pazernej i rozrzutnej władzy" - napisał na Twitterze Zgorzelski.

"Żadnych przeprosin nie będzie. Trzeba powołać komisję śledczą do zbadania interesów rodziny Szumowskich" - skomentował Rozenek.