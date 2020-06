Zuzanna Dąbrowska: Urny bez wirusa

Wydarzyło się jednak coś, czego przewidzieć było nie sposób: pandemia. Wybory 10 maja odbyć się nie mogły. I zwykłym kłamstwem jest zapewnianie, że PiS był na nie gotowy. Nie było komisji, nie było pakietów, nie było zapewnionego bezpieczeństwa. I nie jest to niczyja wina oprócz koronawirusa. Tego po prostu nie dało się wtedy zrobić i kombinowanie, jak oszukać los, z góry skazane było na porażkę. Chyba żeby dekretem zmienić konstytucję i mocą jednoosobowej decyzji zastąpić sformułowanie o „demokratycznym państwie prawa” deklaracją, że żyjemy w tyranii. Tylko po co wtedy w ogóle robić wybory?

PiS przegrało więc bitwę, ale wcale nie z opozycją, tylko z rzeczywistością. Opozycja robiła bowiem wszystko, no może prawie wszystko, by podać rękę zagubionej władzy. Ostatnia poprawka marszałków Senatu o przełożeniu wyborów na jesień, jest tego dobitnym przykładem, podobnie jak wcześniejsze hasło bojkotu wyborów. I prawdą jest, o czym mówiła marszałek Witek, że skreślenie wyborów 10 maja dało KO szansę na zgłoszenie lepszego kandydata i otrzymanie od losu drugiej szansy. Ale to nie jest wynik żadnego misternego planu, jak wyraźnie dawała do zrozumienia marszałek Witek, tylko sprzyjającego opozycji przypadku.