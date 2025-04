Czy nasz kraj może być bezpieczny bez Ameryki? Sikorski nie ma złudzeń co do powagi chwili, w której się znaleźliśmy. Cytując długoletniego ideologa Kremla, Aleksandra Dugina stwierdził jasno, że w rosyjskim myśleniu imperialnym miejsca na suwerenną Polskę nie ma. Ale, zdaniem szefa MSZ, równie jasne jest to, że Europa staje dziś przed egzystencjalnym zagrożeniem. Albo na tyle się zjednoczy, aby przekształcić się w „zawodnika wagi ciężkiej” na arenie międzynarodowej, albo zostanie zmarginalizowana. To, zdaniem polskiego ministra, jest jedyna droga do ugruntowania polskiej suwerenności. W osamotnieniu nasz kraj może bowiem czekać los, jaki przed 80 laty zgotowała mu konferencja jałtańska.

W tej wizji centralne miejsce zajmują Niemcy. Sikorski powtórzył swoje przesłanie ze znanego przemówienia, wygłoszonego w Berlinie w 2011 roku, dodatkowo je przy tym wzmacniając. Nie mówił już, że bardziej obawia się niemieckiej bezczynności, niż inicjatywy ale stwierdził, że bardziej obawia się niemieckiej awersji do zbrojeń, niż niemieckiej armii. I u progu przejęcia władzy przez nowy rząd CDU-CSU/SPD Friedricha Merza uznał, że właśnie bezpieczeństwo może okazać się szczególnym obszarem współpracy Polski i Niemiec.

Czy zjednoczona Europa mogłaby obronić suwerenność Ukrainy i zabezpieczyć własne bezpieczeństwo? Na tak postawione pytanie Sikorski jasnej odpowiedzi nie udzielił, choć odnosząc się do Chin wprost oświadczył, że Xi Jinping ma możliwości wymuszenia na Rosji zakończenia wojny, zaczynając od wstrzymania dostaw do Moskwy chińskich produktów podwójnego zastosowania.

Krytyka Węgier może być pierwszy krokiem do odebrania im prawa głosu w Radzie UE

Mimo wszystko szef MSZ dał do zrozumienia, że potencjał Europy może być na tyle duży, aby w pojedynkę zatrzymała ona rosyjski imperializm. A to dlatego, że przepaść w wydatkach na obronę całego NATO i Rosji (dziś 1:10, w przyszłości 1:13) jest tak duża, iż nawet bez Ameryki pozostanie kolosalna.

Warunkiem jest jednak jedność Wspólnoty i współdziałającej z nią Wielkiej Brytanii. Sikorski kilkukrotnie atakował wprost orbanowskie Węgry, co może być sygnałem, że podobnie jak kilkanaście innych krajów UE, także Polska jest gotowa podjąć starania o odebranie Budapesztowi prawa głosu w Radzie UE, w szczególności w sytuacji, gdy latem Orbán będzie blokował przedłużenie sankcji wobec Rosji.