Badania tygodnia „Polityka” udowodniły, że większość Polaków chce wysłać obu politycznych weteranów na emeryturę. Zmęczenie polaryzacją widoczne jest też w rozkładzie głosów w sondażach, co jest sprzeczne z interesem PiS i PO. Największe partie w Polsce chcą zwarcia i zagospodarowania przestrzeni politycznej. Ale tak się nie da. Sondaże pokazują, że PiS nie ma szans na samodzielne rządy. Nie ma ich też PO.

Donald Tusk potrzebuje Trzeciej Drogi i Lewicy

Koalicji Obywatelskiej nie opłaca się politycznie mordować ani Trzeciej Drogi, ani Lewicy. Formacja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza ma struktury samorządowe, zbudowała się politycznie, chce się rozrastać i bez walki się nie podda. Tuskowi nie opłaca się spór w koalicji rządowej. Zjednoczona Prawica zaczęła się kończyć od sporu z przystawkami – najpierw z formacją Jarosława Gowina, a później Zbigniewa Ziobry. Trzecia Droga może powalczyć z Konfederacją o elektorat. W wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski będzie liczył na poparcie Hołowni. Dostanie je i będzie głośne oraz wyraziste. Ale nie bezwarunkowe. Trzecia Droga walczy o pozycję w koalicji i będzie musiała coś dostać od premiera Donalda Tuska. Po wyborach zobaczymy, czy TD potrafi licytować wysoko.

Jarosław Kaczyński czeka, aż PO przesunie się na lewo i połknie Lewicę

Z koli przesunięcie się PO na lewo byłoby samobójcze dla partii Tuska. Lepszego prezentu Jarosław Kaczyński nie mógłby sobie wymarzyć, niż zagospodarowanie prawicy i centrum, nawet jeśli musiałby się dzielić z Konfederacją. Tusk potrzebuje koalicjantów tak, jak Trzaskowski wsparcia Biejat i Hołowni. Również Zandberga, a nawet prof. Joanny Senyszyn, która wielkiego poparcia nie ma, ale dała się zauważyć, a starszy elektorat mający sentyment za SLD może z tęsknotą patrzeć przychylnie w stronę kandydatki, bo ta nie wstydzi się tęsknoty nawet za czasami słusznie minionymi. W wyborach prezydenckich 15 lat temu, nawet Jarosław Kaczyński ubiegając się o elektorat lewicowy czynił ukłony w jego stronę i dobrze się wypowiadał o śp. Józefie Oleksym.

W drugie turze każdy głos będzie ważny. Trzaskowski i Nawrocki, bo prawdopodobnie to oni zawalczą o prezydenturę, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie zagospodarować elektoratów – nawet tych dalszych sobie. Nie sztuką jest zrazić do siebie ludzi. Sztuką jest budować dobre relacje. Rafał Trzaskowski podczas debaty w „SE” zachęcał Magdalenę Biejat i Szymona Hołownię do tego, żeby jako przyjaciele nie kłócili się. Karol Nawrocki również przychylnie zerka w stronę Konfederacji, której ideowo jest bliski i nawet nie atakował Grzegorza Brauna za jego skandaliczne wypowiedzi. Nie bez powodu.



Zaczyna się czas budowania długofalowych sojuszy. Ten wygra wybory prezydenckie, kto będzie potrafił nawiązać lepsze relacje z konkurentami i jego elektoratem w drugiej turze. Sondaż pokazują, że lewica zyskuje siłę i nie można się od niej odwracać.