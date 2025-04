Końskie: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki starli się w debacie. Krzysztof Stanowski: Wszystkich nie ma

Szymon Hołownia stwierdził, że dziś nie ma potrzeby wprowadzania w Polsce obowiązkowego poboru, bo „kluczem jest to, by jak najwięcej Polaków przeszło przeszkolenia dobrowolne”. - Jeśli chodzi o polską armię to nie liczebność jest kluczem, a wyposażenie a przede wszystkim zadania, jakie ma spełniać. Podstawowym zadaniem polskiej armii jest uzyskanie zdolności do neutralizacji zagrożenia zanim osiągnie terytorium RP, a nie po tym, jak to się stanie – podkreślił.



- Doświadczenia z zakresu wojen światowych uczą nas, że wojny wygrywają rezerwiści. Mówię to z niejakim rozżaleniem, ponieważ w Polsce nie mamy rezerwistów. Potrzeba nam 2-3 mln rezerwistów, pytanie skąd ich wziąć? Człowiek, który się szkoli 24 godziny na żołnierza nie jest żołnierzem. Zasadnicza służba wojskowa w zakresie 3-6 miesięcy powinna być obowiązkowa – stwierdził Marek Jakubiak.



Maciej Maciak opowiedział się przeciw „militaryzacji, która jest przyczyną wszystkich wojen”. - Politycy partii sejmowych zachowują się jak prymitywny człowiek, który mając problem, wybiera rozwiązanie siłowe i daje komuś w mordę. Jeśli ktoś jest słaby w dyplomacji, to zbrojenia nie pomogą - przekonywał. - Nie jakiejkolwiek militaryzacji – powtórzył.



- Służba wojskowa powinna odnosić się do fundamentalnej zasady dobrowolności. Ja chcę Polski bezpiecznej, Polski bez wojny, Polska, która realizuje też swoje zadania także w MON, a wiemy o spadku dynamiki przyjęć do Wojska Polskiego i do WOT, to jest problemem dzisiejszej armii. Ale komentarza wymaga też to, co stało się w ostatnich dniach. Mój główny kontrkandydat Rafał Trzaskowski nie miał odwagi stawić się na debacie, a po drugie wyłączono dwie konserwatywne telewizje z tego, aby taką debatę relacjonować. Największym zagrożeniem jest to, aby tchórz został zwierzchnikiem sił zbrojnych – mówił Karol Nawrocki.

Joanna Senyszyn stwierdziła, ze Polska potrzebuje nowoczesnej silnej armii, która „będzie korzystała z uzbrojenia wyprodukowanego u nas w kraju”. USA nazwała „nieprzewidywalnym sojusznikiem” w ramach NATO. Jej zdaniem powinniśmy liczyć na „armię krajową i armię europejską”. Zdaniem Senyszyn trzeba powiedzieć społeczeństwu, że „wojny z Rosją nie będzie”, ponieważ „Rosja nie ma interesu, by wkroczyć do Polski”.



Krzysztof Stanowski powiedział, że służba wojskowa nie powinna być obowiązkowa, ale „powinna być pożądana przez młodych ludzi”, dzięki systemowi benefitów, który sprawi, że młodzi będą chcieli przejść przeszkolenie wojskowe. - Dziwię się, że wszyscy przeszliśmy do porządku dziennego nad tym co się tutaj wydarzyło. Musieliśmy dostać się na tę debatę siłą, wtargnąć tutaj i nie jesteśmy tutaj w komplecie. Tu nie ma wszystkich kandydatów na prezydenta. Wybitnie niesprawiedliwe wydaje mi się to, że stawili się tutaj tylko ci, którzy na dzisiaj nie mieli nic zaplanowanego lub mieli na tyle blisko, że zdążyli dojechać - dodał. Zarzucił też TVP, że ta „produkuje event jednego z kandydatów na prezydenta”.