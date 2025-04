Sondaż przeprowadzono w dniach 28–29 kwietnia na próbie 1007 dorosłych Polaków.

Jak publicyści „Rzeczpospolitej” komentują debatę „Super Expressu”?

Podczas debaty prezydenckiej „Super Expressu” Rafał Trzaskowski pokazał formę, Magdalena Biejat autentyczność, a dwóch kandydatów swoim ekstremizmem zawstydziło scenę polityczną. Dzięki temu debata pokazała prawdziwy obraz zmierzającej powoli do końca kampanii – napisał Michał Szułdrzyński.

„Super Express” zaproponował bardzo ciekawą formułę debaty. Rafał Trzaskowski odrobił straty z Końskich. Magdalena Biejat zaprezentowała wierność swoim poglądom. Karol Nawrocki bronił Antoniego Macierewicza, a Sławomir Mentzen wypadł słabo – uważa Estera Flieger.

Grzegorz Braun bulwersował, zdyskredytował się Maciej Maciak, Karol Nawrocki radzi sobie coraz lepiej, Magdalena Biejat wiarygodnie stała na straży lewicowych poglądów, Szymon Hołownia nie przymilał się do koalicjantów, Adrian Zandberg wrócił do formy, ale to kandydat KO nieoczekiwanie pokonał rywali – ocenił Jacek Nizinkiewicz.