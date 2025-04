Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 30 procent ankietowanych. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu z wynikiem 26 procent. Trzecia pozycja przypadła Konfederacji, którą popiera 18 procent respondentów. W przypadku Trzeciej Drogi, będącej sojuszem Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, sondaż wskazuje 8-procentowe poparcie.

Nowa Lewica otrzymała 6 procent głosów, a partia Razem – 5 procent. Ostatnie z tych ugrupowań, podobnie jak Trzecia Droga, balansuje na granicy progu wyborczego (dla koalicji wynosi on 8 proc.). Inne partie polityczne wskazało 3 procent badanych. Taki sam odsetek respondentów wciąż nie wie, na kogo oddałby głos.

Nowy sondaż: Konfederacja z największym wzrostem poparcia. Partia Razem nad progiem

Dane te różnią się od wyników sondażu sprzed nieco ponad tygodnia, również przeprowadzonego przez Opinia24 – w dniach 14-16 kwietnia. Wówczas Koalicja Obywatelska mogła liczyć na poparcie 34 procent respondentów, co oznacza spadek o 4 punkty procentowe. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynosiło tydzień temu 27,3 procent – obecnie jest więc niższe o 1,3 punktu procentowego. Wzrost odnotowała natomiast Konfederacja – z 13,8 procent do 18 procent, co oznacza skok o ponad 4 punkty procentowe.

Trzecia Droga tydzień wcześniej uzyskała wynik 8,2 procent, czyli zbliżony do obecnego. Poparcie dla Lewicy spadło z 6,9 procent do 6 procent. Partia Razem zyskała na popularności – poprzedni wynik wynosił 3,8 procent, obecnie jest to 5 procent. Wzrost o 1,2 punktu procentowego pozwala tej formacji na przekroczenie progu wyborczego, choć nadal pozostaje ona w grupie ugrupowań balansujących.