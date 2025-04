Zresztą w piątek Zandberg spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, by namawiać go do zawetowania ustawy o składce zdrowotnej. Ochrona zdrowia, poza energetyką, przemysłem i mieszkalnictwem, to najważniejszy temat jego kampanijnego przemówienia.

Zandberg kontra Biejat. Efekt tęczowej flagi z Końskich zmieni dynamikę na Lewicy?

Przemówienie Zandberga łatwo podzielić na krótkie kawałki, które będą się nieść w mediach społecznościowych. Bo jego publika z Foksalu w Warszawie – co pokazują zresztą liczne badania – żyje w internecie i rzadko korzysta z tradycyjnych mediów. W pewnym sensie jest to wspólna cecha elektoratów Adriana Zandberga i Sławomira Mentzena, który też opiera się na mediach społecznościowych.

Tyle że najważniejszym tematem na platformach społecznościowych w ostatnich dniach jest debata w Końskich, gdzie Zandberga nie było, ale pojawiła się za to jego była partyjna koleżanka, do jesieni ubiegłego roku współprzewodnicząca Razem, a teraz kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta – Magdalena Biejat. Jej gest przechwycenia flagi LGBT od Rafała Trzaskowskiego był zresztą żywo dyskutowany wśród uczestników spotkania Zandberga na Foksal. Wcześniej tego samego dnia, w sobotę, Biejat na konwencji młodzieżowej w swojej kampanii prezydenckiej pojawiła się na mównicy z tą samą flagą, którą odebrała Trzaskowskiemu w Końskich.

Zandberg i Biejat tkwią w rywalizacji o podobny elektorat. Skąd bierze się motywacja wyborców kandydata Razem? Niektórzy po prostu są oddani ideom i hasłom swojego „Duńczyka”, w kontrze do tego, co proponuje Sławomir Mentzen. Ale motywacje bywają różne. – Chcę, by Zandberg i Razem zatopili Nową Lewicę. Za to, co wyprawia w koalicji – mówi nam po spotkaniu Łukasz. – Wcześniej na Razem nie głosowałem – przyznaje w krótkiej rozmowie po spotkaniu. W tym czasie Zandberg wychodzi na dziedziniec na Foksal, by porozmawiać z czekającym tam tłumem ludzi.