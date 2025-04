Estera Flieger: Debatę „Super Expressu” wygrywa „Super Express”. Rafał Trzaskowski wrócił z Końskich

Dobrze radzili sobie – bez zaskoczenia – Szymon Hołownia i Adrian Zandberg (w Końskich nieobecny). Ale liderem tym razem był Rafał Trzaskowski, który odrobił pracę domową (złośliwy napisałby: pomimo zakazu prac domowych, wprowadzonego przez ministerkę edukacji narodowej Barbarę Nowacką). A inaczej: kandydat KO w poniedziałek dominował, choć w Końskich robił to Szymon Hołownia.

Zaś Magdalena Biejat wykazała się w debacie „Super Expressu” odwagą, bo tym właśnie jest w polityce wierność swoim poglądom (docenił ją zresztą za to nawet Karol Nawrocki, który następnie próbował obejść ją z lewej strony, poruszając problemy socjalne).

Przebojowa Magdalena Biejat. Bardzo słaby Sławomir Mentzen

Magdalena Biejat była w studiu „Super Expressu” przebojowa, a rywalizuje przecież z Adrianem Zandbergiem z Razem o najlepszy wynik na lewicowym skrzydle. Może nie tak często wywoływana do odpowiedzi, ale wykorzystała szansę by się zaprezentować. Wcześniej w Końskich to kandydatka Lewicy wykonała gest, który sprawił Rafałowi Trzaskowskiemu największy kłopot (przejęła tęczową flagę, którą schował zaraz po tym, jak wręczył mu ją Karol Nawrocki). Teraz Magdalena Biejat obnażyła Sławomira Mentzena, który uciekał od odpowiedzi na pytanie o aborcję w przypadku gwałtu. I wypunktowała słabości Karola Nawrockiego, pytając, czy popierany przez PiS kandydat rozumie to, co mówi, bo w temacie podatku katastralnego wyraźnie się gubi. Widać, że wyzwaniem dla kandydata PiS pozostaje udzielanie odpowiedzi poza wcześniej przygotowanymi formułkami.

Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, nie błyszczał z kolei w żadnym z pojedynków: debata wymaga więcej niż wiec, na którym występuje przed fanami i nie musi odpowiadać na pytania – zarówno te proste, jak i bardzie złożone.

Występy pozostałych kandydatów trudno komentować, poza tym, że to Magdalena Biejat ośmieliła choćby Rafała Trzaskowskiego do oprotestowywania wypowiedzi Grzegorza Brauna.