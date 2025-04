Sam Nawrocki również nie ukrywał, skąd jest i czyj jest. Znamienne słowa padły z jego ust: „Jestem decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego”. I pewnie za kilka dni sondaże pokażą, że poparcie dla Nawrockiego zrównuje się z poparciem partyjnym PiS. Sławomira Mentzena już zostawił daleko w tyle. Dziś liczą się już tylko Trzaskowski i Nawrocki.

Rafał Trzaskowski otrząsnął się po debacie w Końskich

Wiec Rafała Trzaskowskiego w Poznaniu był w stylu amerykańskim. W samym słońcu, na powietrzu, wśród wiwatujących wielbicieli, łopoczących flag. Trzaskowski prężył muskuły. Wcześniej prętem po klatce PiS przyjechał Radosław Sikorski. Mówił o priorytetach przyszłego prezydenta, ale głównie atakował Andrzeja Dudę i partię Kaczyńskiego.

KO liczy na to samo, na co PiS – czyli na polaryzację. To też pokazało wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, które pozbawione było zapadającego w pamięć przekazu. Świeżością i najjaśniejszym punktem wiecu było wystąpienie Małgorzaty Trzaskowskiej, która wypadła naturalnie i energicznie. Ale przełomu wiec ze sobą nie niósł. Jedyne, co dało się zauważyć, to że Trzaskowski wyszedł z zakrętu po błędach popełnionych w Końskich i odzyskał formę. Ale na 21 dni przed wyborami to trochę mało.

Na tle konwencji Nawrockiego wiec Trzaskowskiego wypadł blado. Niedzielny pojedynek tytanów to 1:0 dla kandydata PiS. Głównie dzięki Andrzejowi Dudzie. Nawrocki może być dzisiaj pewny wejścia do drugiej tury. Problem w tym, że ci, którzy go wzmocnili przed pierwszą turą, dając rozpoznawalność i identyfikację, mogą okazać się obciążeniem w drugiej turze. Schodzący z urzędu prezydent i partia, która oddała władzę – to nie jest zwycięska drużyna, która gwarantuje poparcie ponad 50 procent Polaków.