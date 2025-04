W połowie marca sondaże wskazywały, że w pierwszej turze powtórzonych wyborów Simion uzyska najlepszy rezultat - 30,4 proc. Teraz też sondaże dają mu poparcie na poziomie 30 proc. Kolejne miejsca w badaniach zajmują Crin Antonescu (24 proc.), Nicusor Dan (22 proc.), Victor Ponta (10 proc.) oraz Elena Lasconi (7 proc.).

Kandydaci na prezydenta Rumunii przed debatą telewizyjną Foto: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Wybory prezydenckie w Rumunii. Którzy kandydaci mają największe szanse?

George Simion sprzeciwia się dostawom pomocy wojskowej dla Ukrainy, jest zwolennikiem prezydenta USA Donalda Trumpa oraz wyraża sceptycyzm wobec kierowniczej roli Unii Europejskiej. W przeszłości opowiadał się za powrotem Rumunii do granic z 1940 r., które obejmowały ziemie dzisiejszej Bułgarii, Ukrainy i Mołdawii, w związku z czym ma zakaz wjazdu na Ukrainę i do Mołdawii. W 2018 r. popierał referendum w sprawie wpisania do konstytucji zakazu małżeństw jednopłciowych.

Crin Antonescu to były przewodniczący Partii Narodowo-Liberalnej (PNL). Ma 65 lat, jest popierany przez trzy partie tworzące obecny prozachodni rząd. W przeszłości Antonescu sprawował funkcje ministra i senatora, w 2012 r. przez niespełna dwa miesiące pełnił obowiązki prezydenta. Przed dekadą wycofał się z polityki, zamieszkał w Brukseli ze swoją żoną, która była unijnym komisarzem. Crin Antonescu popiera pomoc dla Ukrainy, zwiększenie wydatków na obronność oraz obecność Rumunii w UE i NATO, opowiada się też za związkami partnerskimi dla osób tej samej płci.

Z kolei Nicusor Dan to założyciel i lider Związku Zbawienia Rumunii, poseł do Izby Deputowanych, który w 2020 r. został burmistrzem Bukaresztu, a w 2024 r. uzyskał reelekcję. 55-letni Dan startuje w wyborach jako niezależny kandydat centrowy pod hasłem „Uczciwa Rumunia”. Zdecydowanie popiera UE i NATO oraz wsparcie dla Ukrainy, chce do 2030 r. zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 3,5 proc. PKB. Obiecuje walkę z korupcją i reformę administracji publicznej.