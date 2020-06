Amortyzacja: jeśli firma nie płaci podatku przez epidemię, może przesunąć koszty na przyszłe lata

– Firma, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych co miesiąc, może przejść na niższe stawki dopiero w przyszłym roku. Większe możliwości manewru mają przedsiębiorcy, którzy naliczają amortyzację kwartalnie albo rocznie. Ci pierwsi mogli obniżyć stawkę na koniec pierwszego kwartału, gdy już były znane pierwsze skutki epidemii, drugim wolno to zrobić pod koniec roku – tłumaczy Mikołaj Duda. I dodaje: – Niższą stawkę amortyzacji można też zastosować do środków trwałych, które dopiero teraz są wprowadzane do firmowego majątku.