Minister zdrowia podjęła decyzję dotyczącą wyborów na WUM

Od kilku tygodni śledzimy wydarzenia związane z wyborami nowego Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - największej uczelni medycznej w kraju.

Pat, jaki nastąpił został przerwany przez decyzję, jaką podjęła minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zwróciła się do Uczelnianej Komisji Wyborczej WUM o anulowanie obecnego postępowania w sprawie wyboru rektora, a także do właściwych organów WUM o wszczęcie nowej procedury, w tym wybór nowego składu UKW oraz nowego kolegium elektorów, w celu zapewnienia pełnego obiektywizmu tego wyboru.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna anulowała postępowanie w sprawie wyboru rektora WUM

W uzasadnieniu minister Leszczyna wskazała, że „pierwotnie w procedurze wyborów na rektora WUM miało uczestniczyć dwoje kandydatów. Jeden kandydat zrezygnował, a co do drugiej kandydatury zaistniały okoliczności, które w ocenie ministra właściwego do spraw zdrowia budzą poważne i uzasadnione wątpliwości co do możliwości kontynuowania dalej procedury wyboru”.

Przypomnijmy: dotychczasowy rektor prof. Zbigniew Gaciong wręczył również kandydującej prof. Agnieszce Cudnoch — Jędrzejewskiej upomnienie w związku z oskarżeniami o stosowanie mobbingu. Jednocześnie dla przejrzystości sytuacji prof. Gaciong sam również zrezygnował z ubiegania o ten urząd.