Wybory do Parlamentu Europejskiego: Politycy PO na żelaznej miotle fruną do Brukseli

– W II turze wyborów samorządowych maszyna PO zadziałała. W Krakowie, Kielcach, Toruniu PO przejmuje władzę – mówił Michał Kolanko.

Reklama

Wybory do Parlamentu Europejskiego: KO wysyła do Brukseli polityków, którzy mieli rozliczać PiS

Do Brukseli Donald Tusk zdecydował się wysłać polityków, którzy byli odpowiedzialni za rozliczanie PiS. Bartłomiej Sienkiewicz miał rozliczyć media publiczne, Dariusz Joński wybory kopertowe, zaś Michał Szczerba aferę wizową.

Czytaj więcej Polityka Wybory do Parlamentu Europejskiego. Ministrowie na "jedynkach" KO w wyborach. Mamy pełne listy Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o tym, kto zajmie pierwsze miejsca na listach KO w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rada Krajowa KO zatwierdziła pełne listy kandydatów partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– To była ta żelazna miotła, o której mówił Tusk – przypomniał Kolanko. – A teraz na tej żelaznej miotle polecą do Brukseli – żartował Szułdrzyński. Tłumaczył też, dlaczego Donaldowi Tuskowi zależy na tym, by wysłać do PE doświadczonych polityków, którzy nie będą się musieli przyuczać do pracy w PE. - Dlatego na listach nie będzie celebrytów, ani osób spoza polityki – dodał Kolanko.