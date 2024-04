Sejm podjął decyzję w sprawie języka śląskiego

236 Tylu posłów zagłosowało za uznaniem jęzka śląskiego za język regionalny

Łącznie „za” głosowało 236 posłów.



Przeciw było 167 posłów PiS, 16 posłów Konfederacji, 2 posłów koła Kukiz'15 i 1 poseł niezrzeszony (Monika Pawłowska).



Czworo posłów PiS (Andrzej Gawron, Maria Kurowska, Jerzy Polaczek, Michał Woś) wstrzymało się od głosu. Od głosu wstrzymał się też Grzegorz Płaczek z Konfederacji.



Teraz ustawą zajmie się Senat. Po jej przyjęciu przez parlament ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda.



- Najważniejsze jest to, że śląski został w końcu uznany za język regionalny — mówiła po głosowaniu posłanka KO, Monika Rosa. Jak dodała chodzi o to, aby „państwo polskie opiekowało się mniejszymi, jak małe języki”. - Język polski może wyłącznie ubogacić państwo polskie. Dla nas, dla Śląska, to dzień historyczny — mówiła wywodząca się ze Śląska posłanka.