Targi Idei ESG FOB: 10. edycja w zupełnie nowej odsłonie już za nami

W drugiej części wydarzenia uczestnicy wzięli udział w serii warsztatów dotyczących ścieżek tematycznych konferencji: bioróżnorodności, praw człowieka i należytej staranności oraz raportowania ESG i zrównoważonych finansów. Każda z tych ścieżek rozpoczęła się tzw. case study, przygotowanym przez Partnerów Strategicznych konferencji.

Kryzys planetarny. Już jest

Konferencję „Targi Idei ESG” rozpoczął wykład prof. dr. hab. Szymona Malinowskiego pod tytułem „Cywilizacja i natura, czyli kryzys planetarny”. Alarmujące dane mówią same za siebie, granice planetarne zostały przez ludzkość przekroczone, a nasze wysiłki na rzecz zatrzymania postępujących zmian klimatycznych musimy realizować, cytując prof. Malinowskiego, „w zarządzaniu kryzysowym”.

To dlatego, jak podkreślił w swojej wiadomości wideo Peter Bakker, w działaniach na rzecz ograniczenia wpływu kryzysu klimatycznego, odbudowy środowiska naturalnego i walki z nierównościami świat liczy na biznes, który ma możliwości i zasoby, by wprowadzić pilne i odważne rozwiązania na szeroką skalę.

Należyta staranność obejmie wszystkich?

Należyta staranność i systemowe do niej podejście staną się wymogiem za sprawą CSDDD. I choć to niezwykle skomplikowane zagadnienie w teorii obejmie tylko największe przedsiębiorstwa, to w praktyce będzie miało o wiele większy zasięg, oddziałując w istotnym stopniu również na małe i średnie firmy. W przypadku należytej staranności mówimy bowiem o mechanizmach zapobiegawczych, zarządczych i naprawczych nie tylko w danym przedsiębiorstwie, ale w całym łańcuchu wartości. Nowa regulacja będzie z jednej strony wyzwaniem dla firm, a z drugiej – stworzy ramy służące do wypracowywania ambitnych strategii i realizacji działań wspierających zrównoważoną transformację gospodarki.

– Wieloletnie doświadczenia pokazują, że próby edukacji i zachęt nie są wystarczające. Dobra wola i rozmowy nie przynoszą efektów, bez wprowadzenia wymogów prawnych odpowiednie procesy nie będą należycie prowadzone. Temu właśnie służą dyrektywy CSRD i CSDDD – tak podsumowała konieczność wprowadzenia wspomnianych regulacji Maria Krawczyńska-Kaczmarek.

Bioróżnorodność: OZE, ESRS, ekosystemy i rolnictwo regeneratywne

Zachowanie różnorodności biologicznej to jedno z największych wyzwań i temu poświęcone zostało case study Respect Energy. O tym, jak istotny jest to fakt, świadczy również objęcie działań na jej rzecz obowiązkiem raportowania zgodnie z ESRS.