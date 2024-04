Rekomendacje filmowe na weekend: Sport i namiętności

Można powiedzieć, że to najmniej wyrafinowany film Luki Guadanino, autora „Tamtych dni, tamtych nocy”. Na pewno najbardziej nastawiony na rozrywkę. Ale to jest rozrywka najwyższej klasy. Pasjonująca i pełna pytań o wartości życia, o młodość i dojrzewanie, o miłość, lojalność, przyjaźń, zdradę. No i te niebywałe zdjęcia tie-breaka. Pozycja obowiązkowa dla fanów tenisa, Luki Guadanino, atrakcyjnej, grającej główną rolę Zendayi i dobrej rozrywki.

Mój pies Artur

Reż.: Simon Cellan Jones

Wyk.: Mark Wahlberg, Simu Liu, Juliet Rylance

Ta historia wydarzyła się naprawdę. W wyścigu przygodowym w Ekwadorze wziął udział Szwed Mikael Lindnord. Do niego i jego towarzyszy, którzy pokonali setki kilometrów dołączył jeszcze jeden zawodnik. Bezpański pies, któremu Mikael dał gdzieś po drodze do zjedzenia pulpet. Artur szedł za nimi, biegł, płynął aż stał się członkiem ich załogi. Pokonali razem góry, lasy, wartkie rzeki. Potem Lindnord zabrał Artura do domu, do Szwecji. Historia psa stała się już sławna, na lotnisku czekali dziennikarze. O Arturze usłyszało pół świata.

Powstała książka „Arthur”, potem dokument, a wreszcie film fabularny. Niby jest to zwyczajny obraz przygodowy o sile charakteru, przyjaźni, pasji. Ale jego główny bohater – psi „aktor” adoptowany potem podobno przez aktora Simu Liu – tworzy niezwykłą atmosferę tej opowieści. I nie tylko dzieci się wzruszą. Także ci wszyscy, którzy od czasu pandemii masowo adoptują ze schroniska samotne, poobijane przez życie kundelki. I wiedzą, ile miłości potem od nich dostają. Mikael Lindnord nigdy nie ukrywał, że jego największym zwycięstwem w dalekim Ekwadorze było spotkanie Artura. Przyjaciela na życie.