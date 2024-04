W dwóch osobnych procesach Harvey Weinstein został skazany na 23 i na 16 lat pozbawienia wolności.



Harvey Weinstein znów stanie przed sądem?

Teraz prokuratorzy muszą zdecydować, czy ponownie postawić Weinsteina przed sądem. Harvey Weinstein odsiaduje wyrok. Został skazany na 23 lata więzienia za napaść na tel seksualnym wobec asystentki producenta w 2006 r. oraz za gwałt trzeciego stopnia na aktorce w 2013 r.

W osobnym procesie w Kalifornii w ubiegłym roku Weinstein został skazany na 16 lat pozbawienia wolności za gwałt na aktorce, którego dopuścił się w 2013 r. w Los Angeles. Przed sądem Los Angeles Weinstein został uniewinniony od zarzutów dotyczących jednej z kobiet, która zeznawała w procesie w Nowym Jorku.

Czytaj więcej Przestępczość Harvey Weinstein skazany na 23 lata więzienia Hollywoodzki producent filmowy Harvey Weinstein został skazany na 23 lata pozbawienia wolności za gwałt i napaść na tle seksualnym.

Część osób, które oskarżały Harveya Weinsteina, nie kryje rozczarowania i oburzenia z powodu decyzji sądu apelacyjnego w Nowym Jorku. Aktorka Ashley Judd, która jako jedna z pierwszych osób publicznie wysnuwała zarzuty wobec producenta filmowego, powiedziała "The New York Times": - To naprawdę ciężkie dla ofiar. (...) Wciąż żyjemy w naszej prawdzie. I wiemy, co się wydarzyło.

Oskarżenia wobec Harveya Weinsteina i ruch #MeToo

Decyzja sądu apelacyjnego oznacza ponowne otworzenie sprawy, która od 2017 r., gdy pojawiły się zarzuty wobec Weinsteina, wstrząsnęła Ameryką. Media podkreślają, że ponowny proces oznacza, iż oskarżycielki będą musiały ponownie na sali sądowej zmierzyć się ze swoją traumą.