Laureaci Oscarów, Andrzej Seweryn, reżyserka castingów do filmów Ridleya Scotta – znamy pełne składy jury konkursów Mastercard OFF CAMERA 2024!

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów – Andrzej Seweryn, zdobywcy Oscarów - Christopher Hampton i Michael O'Connor, reżyserka castingu Ridleya Scotta - Kate Rhodes James, producentka filmowa - Alise Gelze, dyrektorka festiwalu Finale w Pilznie i wieloletnia selekcjonerka festiwalu w Karlowych Warach - Lenka Tyrpáková oraz laureatka Krakowskiej Nagrody Filmowej na festiwalu Mastercard OFF CAMERA w 2021 roku - Isabel Lamberti. To oni zasiądą w Jury Konkursu Główny „Wytyczanie Drogi” oraz Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Będzie można spotkać ich w Krakowie w czasie Mastercard OFF CAMERA, który rozpoczyna się już za kilka dni.