Sąd Najwyższy: szef zbyt surowo potraktował pracownicę

Kobieta zwolniona dyscyplinarnie przez nowego dyrektora domu kultury za nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych i zagubienie firmowego sprzętu, choć nie wróci do pracy, to dostanie odszkodowanie.

Problemy z niesubordynacją pracownicy jednego z samorządowych domów kultury trwały od dawna. Jednym z przejawów było niepodporządkowanie się obowiązkowi sporządzania list obecności uczestników zajęć. Taki wymóg wynikał z konieczności udokumentowania realizacji projektów kulturalnych finansowanych z funduszy unijnych. Wszyscy instruktorzy zatrudnieni w ośrodku mieli z tym ogromne problemy i narzekali na realizację tego obowiązku, szczególnie w przypadku zajęć prowadzonych z dziećmi. Tylko jedna pracownica nigdy nie zadbała o sporządzenie takiej listy obecności na prowadzonych przez nią zajęciach.

Gdy w ośrodku pojawił się nowy dyrektor, wyszło na jaw, że przewin pracownicy jest więcej. Po przeprowadzeniu remanentu okazało się, że zaginął powierzony pracownicy reflektor i rzutnik. Kontrola rozliczeń opłat uczestników za prowadzone przez nią zajęcia wykazała zaś zaległości finansowe za ostatnie dwa miesiące.

W odpowiedzi na te zarzuty pracownica stwierdziła, że reflektor jest w naprawie, a manko w rozliczeniach ureguluje do początku następnego tygodnia. W finale okazało się, że sprzęt odnalazł się w jej domu, bo służył wcześniej do obsługi różnych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez inne podmioty działające w tej gminie.

Wszystko to przeważyło za decyzją przełożonych o wręczeniu pracownicy zwolnienia dyscyplinarnego.

Pracownica odwołała się do sądu pracy z żądaniem przywrócenia na stanowisko. Sąd rejonowy stwierdził, że są do tego podstawy, szczególnie że nie wszystkie stawiane jej zarzuty zostały skonsultowane z reprezentującą ją organizacją związkową. Poza tym, zdaniem sądu, powołane przyczyny nie dawały podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego. Zasady wypożyczania sprzętu pracodawcy i rozliczania wpłat w tym okresie nie były doskonałe, brakowało bowiem jasnych reguł. Nie można więc obciążać jej odpowiedzialnością za to, że praktykowała dotychczasowe zwyczaje.

Sąd okręgowy, do którego trafiła apelacja pracodawcy, zmienił ten wyrok w ten sposób, że przyznał zwolnionej pracownicy 8,5 tys. zł odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy. Sędziowie stwierdzili, że nie było podstaw do przywrócenia jej do pracy, bo miesiącami nie wykonywała ustnych poleceń przełożonych i wprowadzała ich w błąd w sprawie umiejscowienia poszukiwanych przez pracodawcę sprzętów firmowych. Jednocześnie sąd stwierdził, że nie było podstaw do zwolnienia dyscyplinarnego, bo jeżeli nowy dyrektor chciał zmienić reguły funkcjonowania pewnych instytucji w zakładzie pracy, w którym być może nie było prawidłowej polityki kontroli wpłacania kwot przez uczestników zajęć, to powinien zarządzić czytelnie nowe reguły w tym zakresie i wyznaczyć pracownikom odpowiedni czas na dostosowanie do nich.

W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego zwolniona pracownica domagała się przywrócenia do pracy. SN odrzucił jej skargę.

Sygnatura akt: I PK 239/17