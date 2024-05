Lekarz ukarany. Bez badania zalecił izolację dziecka od matki

Lekarz zawieszony. Nie zbadał pacjentki, a zalecił izolację

Jerzy R. przekonywał, że jego decyzje były przemyślane i miały na celu w pierwszej kolejności ochronę zdrowia dziecka. Sąd był jednak innego zdania i uznał, że doszło do przewinienia, za co ukarał pediatrę upomnieniem. Według sądu lekarz nie dołożył w tej sprawie należytej staranności, nie zachował odpowiedniego obiektywizmu, a obraz sytuacji zbudował jedynie na przekazie jednego z rodziców. Co istotne Jerzy R. nie próbował nawet kontaktować się z kobietą, żeby usłyszeć jej relację i ocenić jej stan.

Zarówno lekarz jak i matka dziewczynki odwołali się od tego postanowienia. W konsekwencji Naczelny Sąd Lekarski uwzględnił jedynie apelację kobiety i zaostrzył karę wymierzoną pediatrze do roku zawieszenia w wykonywaniu zawodu. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na „dotkliwe i dramatyczne” skutki czynów lekarza. Chodzi o wprowadzenie w obieg przez Jerzego R. niezgodnego ze stanem faktycznym rozpoznania chorobowego kobiety, które skutkowało czasowym odseparowaniem matki od dziecka.

- Wysoce karygodne jest to, że obwiniony nie widział jakiejkolwiek potrzeby, aby wydając zaświadczenie, skontaktować się z pokrzywdzoną, zweryfikować informacji uzyskanych od ojca dziecka. Sporządził w zaświadczeniu informacje o rzekomej chorobie psychicznej osoby zdrowej bez zbadana tej osoby, bez wglądu i analizy jej wyników badań na podstawie wyłącznie informacji przekazywanych przez inną osobę. Jest to niedopuszczalne. To wysoce karygodne i skandaliczne przewinienie zawodowe – stwierdził NSL.

Z tym postanowieniem zgodziła się Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN, która oddaliła, kasację lekarza domagającego się uniewinnienia. W konsekwencji Jerzy R. został ostatecznie zawieszony na rok w prawie wykonywania zawodu.

sygn. akt II ZK 14/23