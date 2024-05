(na wykresie kołowym wyniki zaokrąglono do liczb całkowitych)



- Co drugi badany w wieku między 35 a 49 lat negatywnie ocenia fakt, że ministrowie i wiceministrowie rządu Donalda Tuska startują w wyborach do PE. Takiego samego zdania jest prawie połowa osób (45%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Niemal sześciu respondentów na dziesięciu (56%) z dochodem powyżej 7000 zł netto źle ocenia start ministrów rządu Donalda Tuska w wyborach do PE. Co drugi badany (51%) z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców ma negatywne zdanie dotyczące udziału ministrów i wiceministrów rządu Donalda Tuska w wyborach do PE — komentuje wyniki sondażu Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.