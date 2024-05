Europa Środkowo-Wschodnia miewa pośledniejszą rolę w Unii Europejskiej

Mimo wielkich sukcesów, czujemy, że nie wszystko się udało. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zmagają się z exodusem dużych części ich społeczeństw do krajów Europy Zachodniej - mimo polepszającego się poziomu życia, Europa Zachodnia ciągle jest atrakcyjniejsza pod względem płac i usług publicznych - a to oznacza mniej dobrze wykształconych i ciężko pracujących na miejscu, mniejsze dochody do budżetu i - co niemniej ważne - rodziny żyjące na odległość.

Na poziomie politycznym kraje Europy Środkowo-Wschodniej są raczej odbiorcami niż kreatorami. Dla wielu z nas Unia to ciągle „oni” - wspólnota, do której zostaliśmy warunkowo dokooptowani, ale w której grupą trzymającą władzę są Francja i Niemcy. Znaczący jest fakt, że propozycje zmian instytucjonalnych w Unii przygotowują eksperci francusko-niemieccy, cała Europa słucha europejskiego programu prezydenta Macrona albo podobnego przemówienia kanclerza Scholza z Pragi. Tu wyjątkiem jest znów Radosław Sikorski (i - na przykład - jego przemówienie w Niemieckiej Radzie Spraw Zagranicznych z 2011 roku, które było wezwaniem do Zeitenwende (punktu zwrotnego – red.) avant la lettre (zanim to słowo w ogóle zaistniało- red.), ale to mało jak na różnorodny region ze znaczącymi ambicjami. Wydaje się, że na własne życzenie wybieramy peryferyjność, która wcale nie musiałaby być naszym losem.

Ta niechęć to wzięcia spraw Unii w swoje ręce nie wyklucza się oczywiście ze sprawnym zabieganiem o nasze interesy, jeśli idzie o kwestie finansowe. Polska jest największym beneficjentem funduszy europejskich w historii i choć nie jest to fundusz charytatywny (w istocie chodzi o wyrównanie strat krajów słabszych gospodarczo, które zobowiązane są otwierać swoje rynki dla firm z krajów gospodarczo dużo silniejszych), to bez polskiego członkostwa w Unii nasz poziom rozwoju byłby zapewne radykalnie niższy.

Jarosław Kaczyński i Wiktor Orbán w jednym mieli rację

Jednak w tym kontekście nie można nie napisać o największym rozczarowaniu ostatnich dziesięcioleci - próbach wywrócenia praworządności w Polsce i jej wywróceniu na Węgrzech. Dwa znaczące środkowoeuropejskie państwa flirtowały z ustrojem coraz mniej demokratycznym. Choć oba przypadki są bardzo różne, to proces radykalnego upartyjnienia państwa, sądownictwa i mediów podważył zaufanie innych krajów europejskich do naszego regionu i odebrał mu dużą część wiarygodności. To, że Europa Zachodnia też się mierzy z podobnymi problemami nie zmienia faktu, że to z naszego regionu rozpoczęło się największe w Unii odejście od zasad demokracji konstytucyjnej.