WSA: w czasie pandemii urzędy powinny ograniczyć niekorzystne decyzje dla przedsiębiorców

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał 28 października wyrok, który może się okazać cennym precedensem dla adresatów decyzji wydanych od 31 marca do 16 maja 2020 r. Jeśli bowiem były wydawane na wniosek przedsiębiorców, to – według sądu – nie mogą być dla nich niekorzystne.

Sprawa dotyczyła określenia podstawy opodatkowania budowli, a konkretnie elektrowni wiatrowych. Podatnik zwrócił się do gminy Suwałki o wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku od nieruchomości. Gmina jednak odmówiła, co oznaczało wydanie decyzji na niekorzyść strony. W dalszym postępowaniu podatnik zauważył, że obowiązująca już wówczas ustawa antykryzysowa w art. art. 15zzs ust. 9 przewiduje w okresie obowiązywania stanu epidemii możliwość wydawania jedynie decyzji uwzględniających w całości żądanie strony.

WSA zgodził się z takim poglądem i stwierdził, że w związku z tym ustawa antykryzysowa wykluczyła możliwość wydania decyzji negatywnie rozstrzygających o interesie strony. Uznał, że skoro ta ustawa miała pomagać przedsiębiorcom, to przejawem takiej pomocy jest również ograniczenie możliwości wydawania przeciwko nim niezgodnych z ich interesem (żądaniem) decyzji administracyjnych. W ocenie sądu organ rozpoznający sprawę powinien się wstrzymać z negatywnym załatwieniem sprawy przynajmniej do chwili zakończenia stanu epidemii.

Dlatego WSA podzielił twierdzenie skarżącego, że – ze względu na trwający stan epidemii – siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji nie mógł rozpocząć swojego biegu. Sąd doszedł więc do przekonania, że w takiej sytuacji do momentu ustania stanu epidemii nie zachodzi możliwość wydania decyzji administracyjnej.

– Jeśli zatem w tym okresie wydano decyzję niekorzystną dla strony, a ta zdecydowała się ją zaskarżyć, to można uzupełnić zarzuty odwołania lub skargi do sądu, powołując się na argumentację zawartą w tym wyroku – sugeruje prawnik. Zwraca uwagę na to, że sąd w uzasadnieniu odniósł się do głównego celu ustawy, jakim jest pomoc przedsiębiorcom, a to oznacza, że w trudnym czasie epidemii mogą się oni spodziewać korzystnych dla siebie rozstrzygnięć.