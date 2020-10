Koronawirus: Nowe kary dla przedsiębiorców za naruszenie rządowych nakazów i zakazów

Przedsiębiorca, który naruszy rządowe nakazy i zakazy, straci prawo do wsparcia z publicznych pieniędzy.

Zamieszanie w Sejmie we wtorek może okazać się uzasadnione, a zarzuty posłów koalicji rządzącej o obstrukcji opozycji – nietrafione. W projekcie tzw. małej tarczy antykryzysowej, którą posłowie PiS planowali uchwalić tego dnia, znalazły się nie tylko rozwiązania, które mają ułatwić walkę z epidemią koronawirusa, ale także nowe, bardzo dotkliwe sankcje dla biznesu. Zapisane zostały w enigmatycznym przepisie na końcu projektu, przewidującym możliwość odebrania dotacji firmie dotkniętej kryzysem gospodarczym. W uzasadnieniu do zmian nie było nawet jednego zdania o tym, co posłowie PiS mieli na myśli, wprowadzając ten zapis. Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także:

Kij na niepokornych Chodzi o art. 18 projektu, który mówi, że naruszenie przez przedsiębiorców ograniczeń, nakazów i zakazów w prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wydanych na podstawie art. 46a i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi podstawę do odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności z rządowych programów antykryzysowych.

Biznes obawia się, że to zapowiedź sankcji dla wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie narazili się rządowi, ale też dla wszystkich grup mikro- i małych przedsiębiorców protestujących ostatnio pod Sejmem czy Kancelarią Premiera, którym bardzo łatwo postawić zarzuty związane z naruszeniem przepisów antycovidowych.

Naruszenia te mogą dotyczyć np. czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, obowiązku poddania się kwarantannie, nakazu lub zakazu przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, nakazu określonego sposobu przemieszczania się. Co ciekawe, w myśl projektu takie sankcje nie będą dotyczyły dopisywanego właśnie do ustawy nakazu noszenia maseczek.

Wszystko wskazuje więc na to, że jest to niedopatrzenie legislacyjne, które szybko zostanie usunięte podczas prac nad projektem w Sejmie.

Lepiej po dobroci – Propozycje, które trafiają do Sejmu bez konsultacji społecznych, nie budują atmosfery współpracy z partnerami społecznymi – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan. – Nie w dodatkowych sankcjach leży rozwiązanie problemów wywołanych epidemią, tylko we wzajemnej mobilizacji i zaufaniu. A według propozycji przewidzianej w projekcie PiS przedsiębiorca może stracić prawo do wsparcia dlatego, że jego pracownik zapomniał założyć maseczkę. Nie rozumiem, czemu przedsiębiorcy mają być tak dotkliwie karani. Także wstecz. Wystarczą obecne ograniczenia, które nie są łagodne i są powszechnie przestrzegane przez biznes. Z najnowszej mapy zakażeń wynika, że to nie zakłady pracy są źródłem rozprzestrzeniania się epidemii.

Łyżka dziegciu – Takie sankcje są szkodliwe i trudne do wyegzekwowania – dodaje Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Ludzi lepiej przekonywać do przestrzegania ograniczeń niż straszyć ich sankcjami. Dlatego teraz powinien pojawić się kolejny pakiet pomocowy dla biznesu. Ograniczenia liczby zakażeń nie wymusi się paragrafami i pokrzykiwaniem.

Dołączenie tak niekorzystnych dla biznesu zmian dziwi także z innego powodu. Projekt przewiduje bowiem podwyższenie zasiłku chorobowego dla lekarzy i funkcjonariuszy służb, którzy będą musieli udać się na kwarantannę lub izolację w związku z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem koronawirusem, czy wyższe zarobki dla lekarzy skierowanych przez wojewodę do leczenia pacjentów z koronawirusem. Łatwiej ma być także sprowadzać personel medyczny z z granicy.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie

Opinia dla „Rzeczpospolitej" Katarzyna Dulewicz, partner w kancelarii CMS